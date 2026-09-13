Hernández Maeso, una designación para la cita en La Cerámica que tuerce el gesto verdiblanco

Los heliopolitanos llevan dos derrotas consecutivas con el bruselense como juez, amén de un solo triunfo en cinco coincidencias, todo lo contrario que un Villarreal que apenas ha perdido una vez en seis citas; fue el responsable del mismo partido de este lunes la campaña pasada (2-2)

El Villarreal CF-Real Betis de este lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica será dirigido por Francisco José Hernández Maeso, que acaba de cumplir 38 años y pertenece al colegio extremeño, aunque nació en la capital de Bélgica. Una designación por parte del CTA que hace torcer el gesto a los verdiblancos, pues únicamente han ganado una vez (5-1 en casa al Real Valladolid en la jornada 33ª de LaLiga 24/25) de las cinco en que han coincidido, con tres derrotas (las dos últimas, consecutivas y, a la postre, los resultados más recientes) y un empate (precisamente, la visita del curso pasado al feudo castellonense).

Entonces, el cuadro heliopolitano levantó un 2-0 de la escuadra entonces dirigida por Marcelino García Toral gracias a un doblete de Antony Matheus dos Santos, que recortaba distancias en el ecuador del segundo tiempo, justo tras el tanto que abría brecha de Alberto Moleiro, y lo igualaba en el 94. Las estadísticas de los amarillos con el bruselense son manifiestamente mejores, ya que apenas perdieron en una ocasión con él (hace casi tres años por 3-1 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid en la 23/24), con dos tablas (la citada y una en Copa del Rey ante el Atlético Antoniano en Lebrija, luego resuelta la eliminatoria a su favor en los penaltis) y tres triunfos. Lleva cuatro citas sin caer.

Hernández Maeso-Pizarro Gómez, una combinación 'peligrosa'

Del extremeño recuerdan en La Cartuja una decisión bastante controvertida en la derrota por 3-5 ante el FC Barcelona la campaña pasada. A la hora de partido, Hernández Maeso señaló un penalti de Marc Bartra en un disparo de Marcus Rashford que rebotó primero en el muslo del catalán para terminar rebotando en su axila. Aunque el CTA le dio luego la razón y Lamine Yamal convirtió el que suponía el 1-5, los tantos postreros de Diego Llorente y el 'Cucho' Hernández permiten elucubrar sobre qué habría sucedido si el Real Betis llega a quedarse a sólo un gol en el alargue por no haberse señalado una pena máxima tan rigurosa y tantas veces obviada en situaciones similares.

Además, en Villarreal estará este lunes en el VAR el 'sospechoso habitual' Pizarro Gómez, que acumula un buen ramillete de decisiones contrarias a los intereses verdiblancos oficiando desde Las Rozas. Por citar sólo algunas recientes: la expulsión del 'Chimy' Ávila en La Cerámica con Cuadra Fernández a los mandos, rojas perdonadas ese día a Álex Baena por agresión a Diego Llorente y a Frenkie de Jong por el penalti a Vitor Roque, el penalti en Cornellà-El Prat de Valentín Gómez que luego paró Pau López... Hay más, también de cuando oficiaba de árbitro principal, aunque es justo reseñar que también ha favorecido alguna vez a los heliopolitanos.