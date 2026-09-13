Pellegrini se pronuncia sobre Fabián Ruiz y el Balón de Oro: "Ojalá le resulte"

En la rueda de prensa previa al Villarreal, el técnico chileno se ha referido a la posibilidad de ver a Fabián Ruíz junto al Balón de Oro el próximo 26 de octubre, partiendo como uno de los favoritos a lograrlo

El beticismo es una de esas aficiones que no duda en mostrar su orgullo cuando sus perlas triunfan, aunque sea fuera de Heliópolis. Ya se vislumbró con el caso de Pablo García cuando se marchó de la entidad verdiblanca, siendo muchos los aficionados que reclamaron una oportunidad para él en el Betis, aunque no dudaron en desearle que su etapa en Santander fuese lo más prolífica posible. Pues, si con el del Parque Alcosa fue una pequeña muestra, hablar de Fabián Ruíz se hace hasta complicado. El centrocampista de Los Palacios puede ser, por títulos y rendimiento, el mejor canterano que ha surgido de las categorías inferiores verdiblancas.

Su historia, con protagonismo para su madre, hace que aumente el encanto de un jugador que ha llegado a unir a béticos y sevillistas para alabar su rendimiento. Este que, entre otras cosas, lo ha convertido en una de las piezas fundamentales del súper PSG de Luis Enrique; consiguiendo dos Champions consecutivas. Casi nada. Aunque, en el ámbito nacional, se puede decir que ya ha tocado el cielo. Un Mundial, una Eurocopa y una Nations League. Un palmarés que ya le ha hecho pasar como parte importante de una generación envidiable en el fútbol español.

Ahora, para todo futbolero, toca una fecha importante. El lunes 26 de octubre, en Londres, le será entregado el trofeo al considerado mejor jugador del año 2026 por parte del jurado designado por France Football. En España, de hecho, hay un cambio; y es que será el periodista José Félix Díaz el que votará en representación del país. Hace unos días se anunciaron los candidatos y, aunque se esperaba, no quita que sea una efeméride importante. Fabián Ruíz se encuentra entre los 30 nominados al Balón de Oro y, por logros personales, ha conseguido ser uno de los favoritos a llevarse este importante reconocimiento.

Pellegrini confía en este premio, aunque sabe de la complejidad

Muchos son los que se mojan sobre este premio. En la rueda de prensa previa al Villarreal CF, Manuel Pellegrini se ha referido a esta posibilidad. El chileno, que es hombre de fútbol, sabe cómo funcionan estos premios. Y, aunque todo depende de un jurado externo, espera que la alegría llegue a la provincia sevillana. "Me alegro mucho por Fabián. Por todos los jugadores españoles que puedan estar en esa lista. Hay un jurado final, es el que decide. Desde el momento que ya está en la lista como posible, porque tiene posibilidades. Ojalá le resulte, pero más allá no podría dar una opinión", declaró sobre ello.

Hace unos días, fue el propio palaciego el que se refirió a esta posibilidad en una entrevista concedida para Téléfoot. Sin embargo, quiso quitarle hierro al asunto, quedando todo a la espera de lo que decidan los encargados de votar. "Es un sueño de cualquier futbolista ser reconocido individualmente por todo tu trabajo durante una temporada. La verdad que he tenido la suerte de poder ganar muchos títulos colectivos, individuales pocos, y esperemos que, porqué no, este año soñar con estar lo más cerca posible de levantar este trofeo, que es algo muy bonito y que sería un honor para mí levantar el Balón de Oro".