MotoGP 2026 GP de San Marino | Resultados de la carrera de MotoGP, con Marc Márquez como nuevo líder del Mundial
Tras una 'Qualy' donde Marc Márquez consiguió su enésima victoria en una prueba corta, ahora llega la hora de la verdad con las Aprilia dispuestas a dar mucha guerra
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¡Pues esto ha sido todo desde Misano! Muchas gracias por vuestra atención en una carrera que ha sido histórica para el motociclismo español. Un saludo.
Habla Márquez: "Hemos ido al filo de la navaja. Cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Luego me he relajado y luego he vuelto a tener ese feeling. Eso sí, Álex me ha sorprendido y me ha hecho apretar más".
"Para acabar con las especulaciones por si las hubiese. Me mostraron su nombre porque siempre me muestran el nombre del que va segundo cuando voy primero. Si Álex hubiese ido tercero me ponen solo el tiempo, no el nombre".
¡Suena ya el himno español! ¡Marc Márquez cierra los ojos para sentirlo aún más! Importantísimo el triunfo que ha conseguido hoy el catalán. Rueda ya el champán en el podio.
Pedro Acosta le perdona: "Nada, no ha pasado nada". Y Marc le dice a su hermano que le "ha copiado" la estrategia.
Y mientras esperan el podio, Marc, Álex y Pedro analizan en directo la carrera. Álex Márquez le pide perdón a Pedro: "Ahí se me ha ido la cabeza. Eso no se hace. Te pido perdón, venía caliente de la curva 10".
Y para los amantes de las estadísticas, os dejamos este dato escalofriante: En los últimos siete Grandes Premios se han puesto en juego 259 puntos y Marc Márquez ha firmado 203, mientras que Bezzecchi ha conseguido 68.
Estos han sido los 14 pilotos que han acabado esta accidentada carrera. Y por este orden: Marc Márquez, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Fabio Quartararo, Brad Binder, Toprak Razgatlioglu, Franco Morbidelli y Pol Espargaró.
Y un podio más para Pedro Acosta, que ahora saluda a su próximo compañero de equipo, y a Álex Márquez. Suma ya el murciano 15 podios pero sin sumar ni una sola victoria.
Celebración familiar de los Márquez. Abrazo sentido entre los hermanos junto al equipo de Ducati. Marc y Álex lo han vuelto a hacer. Y esta es la cara que se le ha quedado a Bezzecchi.
En el Gran Premio de Italia estaba a 102 puntos del liderato y ahora ya es líder. Remontada histórica de Marc Márquez y, sobre todo, después de haber pasado por el quirófano por enésima vez.
Firma un nuevo doblete Marc Márquez. El resto del podio lo completan su hermano Álex Márquez y Pedro Acosta.
¡Y seis españoles en los seis primeros puestos! Nunca visto antes. Cara de desolación de Marco Bezzecchi, que no duró ni una sola vuelta.
¡MARC MÁRQUEZ, CAMPEÓN DEL GRAN PREMIO DE SAN MARINO! ¡NUEVO LÍDER DEL MUNDIAL! Empatado a puntos con Jorge Martín.
¡Última vuelta! Marc Márquez tiene a tiro el liderato...
¡Caída de Johann Zarco! En la curva 8, piloto OK. Y ya sólo quedan 14 pilotos en pista.
Jorge Martín tira la toalla, está a más de tres segundos de Aldeguer.
Acosta está haciendo sus mejores vueltas y se está pegando a Alex Márquez.
¡Últimas 5 vueltas! Todo por decidir, menuda carrera estamos viendo en Misano.
Cuatro Ducati por delante de las Aprilia. Un dato significativo.
Este es el Top 10 en la vuelta 23: Marc Márquez, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín, Raúl Fernández, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini y Fabio Quartararo.
Y cuidado con Álex Márquez. Ha rodado más rápido que Marc en las 3 últimas vueltas, 6 décimas les separan.
Parece que 'Martinator' no perderá más plazas, ya que Raúl Fernández está bastante distanciado.
Aldeguer adelanta a Martín y, ahora mismo, Marc Márquez igualaría al madrileño en el liderato.
Aviso para Alex Márquez por límites de la pista.
Sexta retirada, se marcha Alex Rins.
Aldeguer también quiere sumarse a la batalla y si le adelanta le haría un gran favor también a Marc.
¡Pedro Acosta supera a Jorge Martín! Y ahora el Mundial estaría con Jorge Martín líder, pero a sólo dos puntos de Marc Márquez.
Y Pedro Acosta va a por el madrileño ahora. Ha olido la sangre el murciano también.
¡Álex Márquez adelanta también a Jorge Martín!
Y ahora va Alex Márquez a por el madrileño.
¡ATAQUE DE MARC A JORGE MARTÍN! Le adelanta el catalán... vibra Misano.
Ahora mismo son seis los españoles que van liderando el Gran Premio de San Marino. El podio, salvo hecatombe, hablará español en su totalidad.
Recordemos las cinco bajas que se han producido: Bezzecchi, Miller, Moreira, Bagnaia y Joan Mir. Sólo 16 pilotos ya en pista y queda un mundo.
Martín, disparado, a 7 décimas ya.
Jorge Martín se mantiene en cabeza y le saca 4 décimas a Marc Márquez. Pero cuidado que Álex Márquez, tras pasar a Acosta, se está acercando a su hermano, también a 4 décimas.
¡MARTÍN ADELANTA A MÁRQUEZ!
¡CAÍDA DE BAGNAIA! Vaya drama de fin de semana para el italiano. Piloto OK.
¡Menuda pelea de Márquez y Martín! ¡Vuelta 5! Márquez delante de Martín, que sigue cerca. Alex Márquez tercero, sobre Acosta, Aldeguer y Fernández.
Mala salida de Di Giannantonio que marcha noveno ahora y ahora el podio es completamente español. Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta. Y por detrás, Fermín Aldeguer, que es cuarto.
La segunda caída la protagoniza Miller y la tercera es de Moreira. El primero de ellos sí se ha incorporado, el segundo se tiene que retirar también como Bezzecchi. En solo tres vueltas.
Regalo para los dos pilotos españoles... Marc Márquez y Jorge Martín. El italiano perdió el tren delantero en una de las curvas. La presión de competir en casa le ha podido.
¡AL SUELO BEZZECCHI! Ni siquiera ha durado una vuelta
Hoy ha sabido aguantar Bezzecchi la primera plaza en el comienzo, ha bloqueado a Marc Márquez y Jorge Martín sí ha adelantado y se ha colocado tercero.
¡COMIENZA LA CARRERA EN MISANO!
¡COMIENZA LA VUELTA DE FORMACIÓN!
Recordemos que es una carrera con 27 vueltas programadas.
Suenan los himnos de San Marino e Italia en Misano.
Momento para recordar la parrilla de salida. Este el top 10.
Más de 184.000 espectadores durante todo el fin de semana.
Dos paracaidistas están trayendo el trofeo al ganador de la carrera. Veremos si va para Bezzecchi, para Márquez, o hay sorpresa...
Menos de 15 minutos para que arranque la emoción aquí en Misano. Y tenemos unanimidad de neumáticos, como esperábamos: TODOS con neumáticos medios.
¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo desde Misano para narraros todo lo que acontece en este Gran Premio de San Marino. Un certamen donde Marc Márquez podría ponerse líder del Mundial si Jorge Martín no logra un buen resultado. El de Cervera ya se adjudicó la primera prueba puntuable del fin de semana ayer.
La prueba decisiva arranca en Misano. Una carrera dominical que puede cambiar el rumbo del mundial y que puede finalizar con nuevo líder dependiendo de los resultados que se den.
En la sprint de este pasado sábado, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se hizo con la victoria sorprendiendo a un Marco Bezzecchi que había conseguido la 'pole' y al que en la primera curva ya había adelantado. El catalán sumaba así la sexta victoria de la temporada en una sprint.
Bezzecchi lo intentó, pero no pudo enjugar las diferencias con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que se permitió el lujo de marcar la vuelta rápida de carrera a dos vueltas del final.
Por detrás, tanto el italiano como su compañero de equipo Jorge Martín consiguieron consolidar sus posiciones en el podio, al que no pudo optar el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que salía tercero, pero tuvo que conformarse con la octava posición, superado en una prueba de menos a más por Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).
Completaron las diez primeras posiciones de la carrera esprint dos de los representantes de la fábrica japonesa Honda, el italiano Luca Marini y el francés Johann Zarco.
Marco Bezzecchi logró una nueva 'pole position', la cuarta de la temporada, con 1:29.982, el único en rodar en ese segundo, para batir el récord que desde 2024 tenía su compatriota Francesco Bagnaia con 1:30.031. Sumó, además, la decimotercera 'pole position' en MotoGP y la vigésima séptima desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo en todas las categorías.
Junto a Marco Bezzecchi, en la primera línea de salida acabaron Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Fabio di Giannantonio, Jorge Martín y Luca Marini acabaron en la segunda, con Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Alex Márquez -que sufrió dos caídas en la clasificación-, y Raúl Fernández, Johann Zarco y Pol Espargaró en la cuarta.