MotoGP 2026 GP de San Marino | Resultados de la carrera de MotoGP, con Marc Márquez como nuevo líder del Mundial

Habla Márquez: "Hemos ido al filo de la navaja. Cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Luego me he relajado y luego he vuelto a tener ese feeling. Eso sí, Álex me ha sorprendido y me ha hecho apretar más".

"Para acabar con las especulaciones por si las hubiese. Me mostraron su nombre porque siempre me muestran el nombre del que va segundo cuando voy primero. Si Álex hubiese ido tercero me ponen solo el tiempo, no el nombre".