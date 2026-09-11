Marc Márquez arremete por los juegos de la tele con Valentino Rossi: "Opino que hay suficiente espectáculo dentro de la pista"

El piloto español no se ha cortado a la hora de criticar a la realización televisiva por enfocar al italiano, retirado desde hace unos años, cuando lo estaba viendo tomar una curva a izquierda. Márquez y Rossi no tienen amistad desde el año 2015 cuando varios duelos en la pista rompieron su relación

Satisfecho con su viernes en el Gran Premio de San Marino, Marc Márquez afronta con bastante optimismo el resto del fin de semana en donde espera dar un nuevo paso adelante en la clasificación general del mundial de MotoGP, que actualmente lidera Jorge Martín. Marc Márquez tiene buenas sensaciones, pero también ha tenido tiempo para arremeter contra la realización de televisión por haber enfocado a Valentino Rossi cuando el italiano lo veía de cerca tomando una curva a izquierdas.

"Opino que hay suficiente espectáculo dentro de la pista como para estar con estos juegos", ha argumentado el catalán ante los medios de comunicación.

La relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi no existe desde el año 2015 cuando varios enfrentamientos en pista rompieron su amistad. El italiano acusó al español de haberle dejado sin opciones de ganar el Mundial 2015 y todo se enquistó durante el Gran Premio de Malasia cuando Valentino Rossi lanzó la pierna hacia la moto de Marc Márquez que cayó al suelo.

Marc Márquez, positivo de cara al GP de San Marino de MotoGP

Marc Márquez se ha mostrado contento por su rendimiento en los entrenamientos del viernes. "Bien. El viernes ha ido bien, hemos trabajado, hemos estado dentro del top 10, que era lo importante, el objetivo principal. Es verdad que no sabemos qué ritmo tenemos, porque, de momento, estamos bastante por detrás de Bezzecchi y alguno más, en lo que es ritmo de carrera. Mañana intentaremos trabajar eso".

Aún así, el español de Ducati se ve con capacidad para mejorar. "El tema está en cómo mejorarlos. Evidentemente, el sector 4 son curvas de izquierdas, una pequeñita de derechas y dos de izquierdas y ahí siempre se me ha dado muy bien y este año aún hay más diferencia entre unos sectores y otros, pero intentaremos trabajarlo. Sabemos que los sectores 2 y 4 son nuestro fuerte; el 1 y el 3, que son los largos, son nuestro punto débil y es ahí donde tenemos que trabajar".

Marc Márquez ha dicho que no ve a Marco Bezzecchi acusando la presión."¿Puede jugar a tu favor o no? Depende de la velocidad. Cuando tú tienes velocidad, da igual que sea tu primera vez, tu décima vez, pero lo importante es tener la velocidad. Cuando tienes velocidad, parece que lo gestiones todo de maravilla y es el plus que te da, ese extra que tienes con los demás".

A pesar de ello, el de Ducati ve a mas rivales con posibilidades de ganar el Gran Premio de San Marino. "El que va líder es Jorge Martín, Di Giannantonio está a 48 puntos y Álex Márquez, desde que ha vuelto de la lesión, está mostrando un grandísimo nivel. Es lo que dije, a la que te despistes... no es un campeonato a dos. Es un campeonato, de momento, a cuatro y por qué no cinco. A la que te despistas, no es como el año pasado, que hacías tercero o cuarto, sino que te plantas directo a sexto o séptimo, porque tampoco hay que olvidar a Acosta y compañía".