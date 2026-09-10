Marc Marquez se quita una Aprilia de en medio

El piloto español llega a Misano, donde las Aprilia son favoritas, sabiendo de antemano que esta vez no tendrá que adelantar a Ogura

Marc Márquez supo aguantar la presión en el Gran Premio de Aragón y pese a ser señalado por sus principales rivales y a que Marco Bezzecchi le arrebató la 'pole', mantuvo la cabeza fría y sacó adelante el doblete que todo el mundo esperaba.

Los 37 puntos que el piloto de Ducati sumó en MotorLand le han permitido colocarse por primera vez en a temporada en segunda posición del campeonato del mundo de MotoGP, a sólo 19 puntos de Jorge Martín; y adelantar a un Bezzecchi que le había recuperado terreno en Silverstone.

Ahora, en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, sabe que lo tendrá más difícil. Pero también que la presión la tienen otros. Todo apunta a que las Aprilia estarán mejor en el Gran Premio de San Marino que las Ducati y serán ellas las que deberán asumir esa responsabilidad. Si su superioridad fuera tan grande como en Silverstone, Marc Márquez tendría un problema. Pero, al menos, ya sabe que sólo tendría a tres motos por delante, ya que Ai Ogura no llega a tiempo para competir.

El piloto japonés, que se fue al parón como segundo en el Mundial, se cayó en el Gran Premio de Gran Bretaña y se ha perdido los dos grandes premios siguientes. Y, con ellos, sus opciones e ganar el Mundial.

"Por segundo fin de semana de carrera consecutivo, el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP afrontará la prueba sin Ai Ogura. Tras someterse a una intervención quirúrgica justo antes de Aragón y con la esperanza de que una semana de rehabilitación en su pulgar izquierdo lesionado -que se produjo en un entrenamiento de motocross en Japón- le permitiera correr en Misano, el último dictamen médico, tras una evaluación realizada en Barcelona a última hora del martes, indica que aún no se ha recuperado lo suficiente como para competir. Y, por lo tanto, se ha retirado del Gran Premio de San Marino", señala e equipo satélite de Aprilia en un comunicado.

El objetivo de Ai Ogura es regresar la próxima semana en el Gran Premio de Austria, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre. Cuando llegó a Silverstone estaba a 14 puntos de martín y por delante de Márquez. Ahora está a 53 del madrileño y a 34 del catalán. Una desventaja que podría ir a más este fin de semana.

Marc Márquez se quita la presión en Misano

Sabiendo que esta vez todos los focos estarán puestos en los pilotos de Aprilia, Marc Márquez asume este Gran Premio de San Marino 2026 con el objetivo de sumar lo máximo posible y, si puede, perder lo mínimo con respecto a sus dos máximos rivales: Bezzecchi y Martín. "En Aragón logramos el máximo de puntos, y ese era el objetivo. MotorLand es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. Aquí en Misano será un poco más complicado, pero sigue siendo un circuito en el que puedo intentar dar lo mejor de mí y llevar a la Desmosedici GP a su máximo potencial", indica en la previa el piloto de Cervera.

Márquez es consciente de que, aquí, las Aprilia irán muy rápidas. Pero también que él no se va a ver tan atrás como en Silverstone y que, de hecho, ha ganado en esa pista los dos últimos años. Y espera contar con el impulso extra que siempre llevan los aficionados ducatistas. "Habrá muchísimos aficionados de Ducati, y eso siempre puede darte ese extra que marca la diferencia", reconoce el piloto español.

Pecco Bagnaia espera sacar la cabeza en casa

También espera ese empuje un Pecco Bagnaia que atraviesa su peor momento de la temporada. En MotorLand acabó hundido tras su enésimo problema. "En Aragón sufrimos, pero no es propio de mí rendirme. Volvemos inmediatamente al trabajo con todo el equipo en una pista realmente especial: mi verdadero circuito de casa, delante de todos los Ducatisti», señala el de Turín.

Bagnaia llega con una motivación especial al Misano World Circuit Marco Simoncelli. "No nos rendimos y seguimos trabajando para volver a ser protagonistas. Estoy seguro de que el apoyo y el aliento de los aficionados podrán darme, como ya ocurrió en el pasado, ese algo más", sentencia el italiano, que el próximo año tendrá a esos aficionados 'enfrente', ya que cambia Dcuati por Aprilia.