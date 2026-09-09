Álvaro Bautista: "Quizás ha llegado el momento de quitar la regla del peso y penalizamos a todas las Ducati"

El piloto español, de 41 años, actualmente compite en el Mundial de Superbikes en donde a pesar de que monta una Ducati, dominadora del campeonato, no pasa su mejor momento ya que no pelea habitualmente por los primeros puestos y es por ello

Álvaro Bautista, antiguo piloto de MotoGP, apura su carrera deportiva en el Mundial de Superbikes en donde está lejos de pelear por los primeros puestos a pesar de que monta una Ducati que actualmente domina el campeonato. El español no encuentra las mejores sensaciones y no tiene feeling con su montura lo cual le ha llevado a criticar al Mundial de Superbikes y a exigir a los organizadores que se actúe, pidiendo que se elimine la regla del peso la cual le perjudica.

Álvaro Bautista, que actualmente está en la décima posición de la clasificación del Mundial de Superbikes, lejos de sus compañeros de marca Nicolò Bulega, Iker Lecuona y Yari Montella, que son los tres primeros, ha pedido que le elimine la regla del peso. "Quizás ha llegado el momento de decir: 'Vale, quitamos la regla del peso y penalizamos a todas las Ducati'. Porque, al final, aunque penalices a todas las Ducati, en este momento las Ducati siguen ganando. Así que puedes quitar algunas revoluciones, actuar sobre el consumo de combustible o sobre otros parámetros, pero quitar la regla del peso permitiría al menos que todos los pilotos de Ducati tuvieran las mismas condiciones. Y Ducati probablemente seguiría ganando. Pero, al menos, darías a todos los pilotos la posibilidad de pilotar la moto en la misma situación".

No ha sido el único cambio que ha exigido el español, de 41 años, que también ha dicho que Ducati domina porque construye motos de serie más caras y mejores que sus rivales, principalmente las marcas japonesas, que no pueden competir con la moto italiana. "Sí, pero no me tenéis que preguntar a mí por qué ocurre. Se lo tenéis que preguntar a la organización, a la FIM, a Dorna. El problema es que nunca va a suceder que un fabricante japonés construya una moto como la Ducati, porque una moto cuesta 20.000-22.000 euros, mientras que la otra llega a los 40.000-44.000. Y con el sistema de concesiones no puedes utilizar simplemente las motos de serie. Ducati nunca va a construir una moto de calle más barata solo para cumplir con este sistema".

La regla del peso en el Mundial de Superbikes

En el Mundial de Superbikes hay una norma que establece que el conjunto que forman el piloto y su equipamiento debe tener un peso de 80 kilos como mínimo. En caso de que no se llegue a esa cantidad, se le añadirá a la moto un lastre para que todos los pilotos vayan en una supuesta igualdad.

En caso de que el piloto no llegue a 80 kilos, se le añade un lastre de 0'5 kilos por cada kilo que le falte para llegar a ese peso. En el caso de Álvaro Bautista, el español es uno de los grandes perjudicados ya que siempre ha sido uno de los corredores más livianos de toda la competición ya que es una persona que está en los 1'70 metros de altura y su peso ideal se mueve entre los 58 y los 60 kilos.