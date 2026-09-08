Marc Márquez levanta la moral de Ducati en su peor momento: "Parecía irremediablemente perdido...”

El piloto de Cervera ha logrado meterse en la pelea por el Mundial de MotoGP cuando peor lo tenía

Después de que Marc Márquez publicara su imagen en el gimnasio, en la que se veía la diferencia entre su brazo derecho y el izquierdo, hasta en Italia se han rendido al piloto de Cervera. Pocos se explican cómo puede estar peleando por el Mundial de MotoGP en esas condiciones.

Pero menos aún que lo haga tras estar a más de 100 puntos del liderato y con la Ducati rindiendo a un nivel inferior a las Aprilia. De momento, es segundo en el campeonato a 19 puntos de Jorge Martín y por delante de Marco Bezzecchi. Y como mejor Ducati, ya por delante de Di Giannantonio, el piloto que comandaba su marca en el arranque de la temporada.

Para Ducati, Marc Márquez se ha convertido en su única esperanza para vencer este año a las Aprilia y hasta el propio CEO, Claudio Domenicali, ha tenido que admitir la proeza del español. El ejecutivo italiano admite que ya daba por perdido este Mundial de MotoGP, dado que el piloto español estaba muy lejos del liderato y que conocía de primera mano los problemas que atravesaba. Y que su increíble remontad les ha dado esperanzas.

“Hace tres meses, este Campeonato del Mundo parecía irremediablemente perdido. Hoy, el panorama es muy diferente, y diría que el campeonato está completamente abierto”, señala Domenicali en declaraciones a La Gazzetta dello Sport, donde trasladaba el favoritismo y la presión a la marca que ocupa las primera posiciones por equipos tanto con sus motos de fábrica como con las satélites. “El inicio de la temporada fue muy difícil. Luego, durante el verano, las cosas se igualaron mucho. Estamos por detrás, así que no somos los favoritos”, avisa.

Para el CEO de Ducati, todo está abierto

“Cuando no vas por delante en el campeonato y hay puntos que recuperar siempre es difícil”, indica Claudio Domenicali que, no obstante, está contento de verse en la lucha pese a todo y destaca que "son dos motos italianas compitiendo por este Campeonato del Mundo". “El campeonato está completamente abierto" y "lo bueno es que estamos luchando por ello”.

Para el CEO de Ducati, la carrera que se disputa este fin de semana en Misano es especial, ya que se la juegan ante su público. Pero es consciente de que Aprilia es superior en este trazado. De ahí que ganar pueda significar un punto de inflexión en el campeonato. Martín y Bezzecchi tienen la misma presión que tuvo que soportar Marc Márquez en Aragón. Y que logró salvar con un pleno.

Misano no es un circuito cualquiera para Ducati

Por eso confía en que el piloto de Cervera dé la sorpresa y, con ello, meta una 'estocada' a sus rivales en la lucha por el Mundial. “La carrera de casa siempre se siente profundamente y es muy importante. (…) Bezzecchi y Márquez harán todo lo posible para intentar ganar. Por supuesto, no son los únicos. Martín también, que lidera el campeonato”, recordaba Domenicali.

La confianza que tienen depositada en Marc Márquez no oculta que conozcan sus limitaciones. Y, por eso, valoren más todo lo que está haciendo este año. "Ha recuperado parte de él, pero otra parte es muy difícil. Necesita trabajar específicamente durante el fin de semana. Debe intentar esforzarse menos el viernes para conservar fuerzas para el sábado y el domingo”, explicaba. las mismas palabras que el piloto ilerdense dijo antes de correr en MotorLand. “Tiene dificultades en las curvas a la derecha, sobre todo en las más largas”, reconocía la cabeza visible de Ducati, desvelando algo conocido por todos. Aunque a Marc Márquez ni eso lo ha parado a lo largo de su carrera.