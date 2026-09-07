Alineaciones Lille - Betis: Alineación posible de Lille y Betis en el partido de la Champions League

El técnico chileno introducirá cambios puntuales para el estreno en la elite sin Ceballos en el once, mientras que el Lille recibe a los verdiblancos con futbolistas de renombre como Giroud

La ocasión merecía que Manuel Pellegrini dispusiera casi de la totalidad de los pesos pesados de la plantilla para intentar firmar el estreno soñado en la presente edición de la Champions, 21 años después de su última y única participación.

En este sentido, el Betis afronta su debut en la elite contra el Lille con una lista en la que solo falta un pilar por la decisión del míster de no precipitar el regreso de Abde tras su proceso vírico y sus molestias en la rodilla. El internacional marroquí tendrá que esperar para oír el himno de la Champions en directo en la próxima cita, al igual que ocurre con Diego Llorente por la fractura en la nariz sufrida contra el Real Madrid y Aitor Ruibal, aún en proceso de recuperación.

En cambio, Ceballos entró en su primera lista una vez consumado su regreso y podría disponer de minutos en la segunda parte, al igual que Lo Celso, recuperado y apto ya para salir al césped y Diego Conde, que ha dejado atrás sus problemas en el hombro.

Rotación moderada en el once de Pellegrini

No obstante, ninguno de estos tres engrosará el once del estreno en Champions, que presentará algunas novedades dentro de las rotaciones moderadas que introducirá Pellegrini.

Con Valles intocable, Bartra entrará por Diego Llorente para formar con Natan y queda la duda de si modificará los laterales con las entradas de Ángel Ortiz y Junior, quizás con algo más de ventaja para el hispano-dominicano tras la gran actuación de Bellerín contra el Real Madrid.

Fornals vuelve a su sitio y Parrott como referencia

En la medular, resulta creíble que devuelva al doble pivote a Fornals en detrimento de Marc Roca para jugar al lado de Facundo Bernal, lo que supondría dejar atrás el invento de situarlo en la izquierda en favor del regreso a la alineación de Riquelme ante la baja prolongada de Abde.

Este paso atrás del castellonense también significaría que Isco sumaría su tercera titularidad consecutiva, lo que es muy probable ante la respuesta óptima de su físico.

Con Riquelme en el izquierdo, el flanco derecho tiene como dueño a Antony, mientras que arriba se espera que Troy Parrott salga de inicio en lugar de Cucho tras empezar como suplente ante el Real Madrid y marcar el gol decisivo, el primero como bético.

El Lille, con nombres muy conocidos

El Lille de Davide Ancelotti, por su parte, cuenta con nombres bien conocidos como Olivier Giroud (39 años) y Ethan Mbappé (19) y ha firmado un notable inicio de campaña en la Ligue 1, con un reconocible 4-2-31 sustentado sobre el doble pivote formado por el francés Benjamin André y el internacional argelino Nabil Bentaleb. El hermano menor de Mbappé aporta el trato de balón y Giroud arriba la veteranía y su olfato goleador.

Ficha del partido y posibles onces:

Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud; Benjamin Andre, Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Dilane Bakwa; y Olivier Giroud.

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Facundo, Fornals, Isco; Antony, Rodrigo Riquelme y Troy Parrott.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Estadio: Stade Pierre Mauroy.

Hora: 21.00