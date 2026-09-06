El primer técnico destituido en la liga española llega en la cuarta jornada

Cuatro semanas sin ganar en el arranque liguero han acabado con la etapa de Claudio Barragán al frente del Eldense. Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del conjunto azulgrana

Dos puntos de doce posibles han sido suficientes para que llegue la primera destitución de un técnico en la liga española. Concretamente, en Segunda División. Cuatro semanas sin ganar no entraban en los planes de una directiva ambiciosa y han optado por cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. La trituradora de entrenadores ya está encedida.

El Eldense ha anunciado este domingo la destitución de Claudio Barragán como entrenador tras la cuarta jornada de competición en LaLiga Hypermotion, en la que el equipo alicantino ha sumado dos puntos en las cuatro jornadas que se han disputado hasta la fecha.

Pese a que lograron cosechar un empate ante un recién descendido como es el Mallorca (0-0) este pasado sábado en el Nuevo Pepico Amat, el club que preside la colombiana Carolina Holguín ha optado por prescindir del técnico valenciano, artífice en la consecución del ascenso del Eldense al fútbol profesional.

Con casi una veintena de fichajes en el mercado y cuatro jornadas sin ganar en el arranque de LaLiga Hypermotion, el "ambicioso proyecto" del Eldense de consolidarse en el fútbol profesional se ha llevado por delante el trabajo de un entrenador que ha dejado huella en una afición que no ha cuestionado su trabajo en ningún momento y cuyo cese ha causado sorpresa.

Con la salida de Claudio Barragán, la dirección del Eldense ha nombrado de forma interina a Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador, como responsable del equipo azulgrana hasta que tome una decisión sobre el nuevo técnico.

El comunicado del Eldense para despedir a Barragán

"El CD Eldense comunica que Claudio Barragán no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana.

El Club quiere agradecer a Claudio Barragán su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. Una etapa que quedará especialmente marcada por la consecución del ascenso a Segunda División, un logro que permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional y que ya forma parte de la historia reciente de nuestra entidad.

Desde el CD Eldense queremos reconocer su entrega y profesionalidad durante todo este tiempo, así como agradecerle haber formado parte de un momento tan importante para el Club y para toda la familia azulgrana.

El CD Eldense desea a Claudio Barragán la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional, con el deseo de que pueda seguir cosechando éxitos en los próximos retos que afronte. A la vez, desde el club se mantiene la firme apuesta por seguir desarrollando un proyecto ambicioso con los objetivos que se marcaron para la presente temporada, destacando la consolidación del CD Eldense en el fútbol profesional.

De manera interina, Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del conjunto azulgrana".

Barragán estaba contento con la plantilla firmada

Antes de su último encuentro como entrenador del Eldense, Claudio Barragán aseguró que "con las incorporaciones" firmadas en el mercado estival habían ganado "en talento y calidad”, aunque dejó claro que su equipo debía mejorar “en la manera de competir”.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para completar el plantel. Tenemos en parte lo que deseábamos y lo que estoy viendo en estos días es bastante prometedor. Con estas incorporaciones hemos ganado en talento y calidad”, afirmó en una rueda de prensa antes de enfrentarse al Mallorca.

Pero Barragán también resaltó que debían "hacer más hincapié en la manera de competir" y que debían "aprender de los errores" que les había penalizado en este arranque liguero: "Estamos en una categoría superior y se nota más”.

El último fichaje del Eldense, anunciado antes del choque con el Mallorca

El último fichaje del club alicantino no podrá ponerse ya a las órdenes de Barragán. Y es que la entidad azulgrana anunció el pasado sábado, poco antes de disputar el encuentro de LaLiga Hypermotion ante el Real Mallorca, la incorporación a su plantilla del delantero portugués Dinis Rodrigues, jugador que llega a Elda cedido por el Nápoles.

El nuevo jugador del Eldense, de 21 años, tendrá ficha en el filial azulgrana, aunque la dirección deportiva aclaró al día siguiente del cierre del mercado que “viene para el primer equipo, aunque tenga dorsal y ficha del filial”, apuntó Víctor Lafuente.

En estas circunstancias, el club alicantino ha confirmado en día de partido la incorporación de un delantero que llegó al Nápoles hace menos de una semana tras abonar un traspaso al Sion suizo, club en el que el jugador portugués empezó a dar sus primeros pasos como profesional.

Dinis Rodrigues es internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa, desde la sub-15 hasta las sub-20, tras formarse en el SC Braga antes de recalar en el Penafiel y el Sion de Suiza.

En una operación a tres bandas, el delantero luso aterriza en el Eldense hasta el 30 de junio de 2027, fecha en la que expira el contrato de cesión y tras la cual deberá regresar al Nápoles.