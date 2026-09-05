El exinternacional con España Claudio Barragán habla claro sobre los fichajes del Eldense y manda una advertencia: "Ahora hay que hacer más hincapié en la manera de competir"

El técnico del conjunto azulgrana ha quedado satisfecho con el resultado final del mercado y con el equipo que le ha quedado

La llegada de Roberto López y Juan Larios sobre la bocina completaba la revolución de un Eldense que ha cambiado por completo su plantilla con respecto a la del ascenso a Segunda división. Hasta 18 jugadores han firmado por el equipo alicantino, que ha tenido novedades importantes en todas sus líneas.

Tras la finalización de la ventana de fichajes, el entrenador del conjunto azulgrana, Claudio Barragán, ha querido hacer balance y en la previa de su duelo ante el Mallorca que aseguró que "con las incorporaciones" firmadas en el mercado estival, el Eldense han ganado "en talento y calidad”.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para completar el plantel. Tenemos en parte lo que deseábamos y lo que estoy viendo en estos días es bastante prometedor. Con estas incorporaciones hemos ganado en talento y calidad”, asegura el de Manises.

El club levantino ha firmado, para la portería, a Juan Palomares y ha logrado una nueva cesión de Ramón Vila; para la defensa, a Juan Larios, Iker Recio, Javi Olaizola y Julien Yanda, cedido por el Bayern Munich; Carlos Guirao, Javi Martínez, Justin Smith y el mencionado Roberto López llegan para completar el centro del campo; y, en ataque, han llegado los extremos Jordi Martín, Aingeru Olabarrieta, Jorge Rastrojo y Waldo Rubio y los delanteros Mariano Carmona, Manu Nieto, Pau Cabanes y Dinis Rodrigues.

Dinis Rodrigues levanta muchas expectativas

Sobre este último habló Claudio, ya que ha levantado mucha expectación al aterrizar procedente del Nápoles, que lo ha cedido por este año. “Tenemos muy buenas referencias de él, pero hay que ir viéndolo en el día a día. Ahora partimos de cero con todos los jugadores que tenemos ahora”, indicaba.

Una vez conseguido esto y cerrado el mercado, Claudio Barragán manda una advertencia e indica que ahora hay que mejorar “en la manera de competir” después de haber caído ante Almería y Leganés y haber sacado su único punto frente al Cádiz. "Hay que hacer más hincapié en la manera de competir" y "aprender de los errores" que, según el técnico valenciano, les han penalizado en este arranque liguero. "Estamos en una categoría superior y se nota más”, avisa el exdelantero, internacional absoluto con España.

El "problemón" de Claudio Barragán

Con los últimos en llegar, que se están acoplando, y la recuperación de Manu Nieto y Pau Cabanes, quien según desveló el técnico, “ya están en dinámica de grupo", Claudio Barragán se ve capaz de todo. "Tener ahora tantos buenos jugadores disponibles es un problemón para mí, aunque a la vez me apasiona. Bendito problema”, reconoce.

Eso sí, enfrente va a tener a uno de los gallitos de la categoría, un Mallorca que está hecho para ascender y que tiene a gran parte del plantel con el que competía en Primera división. "Es un equipo con el objetivo de volver a Primera", reconoce y, por ello, no quiere pensar en ello y sí en sí mismos. "Llevamos cuatro partidos ante rivales que hace muy poco estaban en Primera pero nosotros únicamente debemos creer en lo que hacemos y competir", sentenciaba el de Manises.