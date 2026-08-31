Iker Recio cambia el Cádiz por el Eldense

El CD Eldense refuerza su defensa con Iker Recio. El central zurdo, de 25 años, llega procedente del Cádiz CF y firma hasta junio de 2028. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, acumula 40 partidos y más de 3.500 minutos entre Liga Hypermotion y Copa del Rey

El CD Eldense continúa dando forma a su plantilla y ya tiene una nueva pieza para reforzar su defensa. El conjunto alicantino ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz CF para hacerse con los servicios de Iker Recio, central zurdo de 25 años que se compromete con la entidad hasta el 20 de junio de 2028.

Nacido en Castilla-La Mancha el 17 de junio de 2001, el futbolista afronta ahora un nuevo capítulo en su carrera después de su paso por el conjunto gaditano. El Eldense apuesta por un jugador que conoce el fútbol profesional y que puede aportar diferentes recursos en una posición especialmente importante para el equipo.

Un central con experiencia en Segunda

Recio se caracteriza por su capacidad para actuar como central zurdo y por sus buenas condiciones para participar en la salida de balón. Su perfil encaja con la idea de contar con defensores capaces de iniciar las jugadas desde atrás y ofrecer soluciones cuando el equipo trata de progresar con la pelota. En el apartado defensivo, el nuevo jugador del Eldense destaca por su intensidad y por la competitividad que muestra en los duelos individuales. Unas características que le convierten en un futbolista preparado para afrontar partidos exigentes y asumir responsabilidades dentro de la línea defensiva.

El jugador dio sus primeros pasos en la cantera del Atlético de Madrid, donde completó buena parte de su formación. Después comenzó un recorrido por distintos clubes del fútbol español que le permitió continuar con su evolución. Rayo Vallecano, Alcorcón, Gimnàstic de Tarragona y Antequera fueron algunas de las camisetas que defendió antes de dar el salto al Cádiz. Su paso por estos equipos le permitió adquirir experiencia en diferentes contextos y categorías. Además, su llegada al conjunto gaditano supuso un nuevo paso adelante en una trayectoria marcada por la progresión y la búsqueda de continuidad en el fútbol profesional.

Un refuerzo con bastante experiencia

En su etapa más reciente, Recio ha podido acumular un importante número de minutos. Entre Liga Hypermotion y Copa del Rey suma 40 partidos y más de 3.500 minutos sobre el terreno de juego, un registro que refleja el recorrido competitivo que lleva acumulado a sus 25 años.

Ahora, el Eldense confía en que esa experiencia sirva para fortalecer una zaga que busca ganar consistencia. El central llega con la intención de hacerse un hueco en el equipo y convertirse en una pieza importante dentro de la estructura defensiva. El acuerdo se extiende hasta el 20 de junio de 2028, por lo que el conjunto alicantino apuesta por Recio a medio y largo plazo.