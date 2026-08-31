Miguel Galán pide al CSD que frene la operación que puede llevar al Cádiz a Nomadar

El abogado y presidente de CENAFE reclama a los aficionados que activen los mecanismos de control ante una reorganización cuyo objetivo final es situar al Cádiz bajo la compañía cotizada en el Nasdaq

El Cádiz CF afronta una operación societaria que ha elevado la preocupación entre parte de su afición. El abogado Miguel Galán ha instado a los cadistas a acudir al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que examine la reorganización que puede terminar situando al club bajo Nomadar Corporation, compañía estadounidense cotizada en el Nasdaq.

La posibilidad no es una interpretación aislada de Galán: el propio documento presentado por Cádiz CF y una comunicación de Nomadar a la SEC describen la escisión como la primera fase de una reorganización cuyo objetivo final es que Nomadar se convierta en la sociedad matriz del Cádiz.

Miguel Galán reclama al CSD que examine la operación del Cádiz

Galán ha publicado un extenso análisis jurídico en el que cuestiona distintos aspectos de la operación y reclama una actuación de los organismos de control. Su petición llega después de que el Cádiz anunciara una escisión financiera inversa de Sport City Cádiz, operación que será sometida a la Junta General de Accionistas del próximo 30 de septiembre.

El club sostiene que la operación no modifica el accionariado del Cádiz y que los actuales propietarios mantendrán exactamente sus porcentajes de participación. Según la explicación oficial, Sport City dejará de ser filial del Cádiz y ambas sociedades pasarán a situarse al mismo nivel dentro de la estructura del grupo.

Sin embargo, la documentación remitida por Nomadar a la SEC introduce un elemento decisivo para entender por qué la operación ha generado polémica. La compañía estadounidense explica que, después de la escisión, está prevista una segunda fase en la que los accionistas aportarían sus acciones del Cádiz a Sport City y, posteriormente, Sport City aportaría las acciones del club a Nomadar a cambio de acciones de la sociedad estadounidense. El objetivo final sería que Nomadar fuese propietaria mayoritaria del Cádiz.

Nomadar reconoce que el Cádiz puede acabar bajo su control

Este es el punto que Galán coloca en el centro de su denuncia. El abogado sostiene que no se trata únicamente de una reorganización interna de sociedades, sino de una operación que puede desembocar en un cambio de control del Cádiz.

La propia Nomadar reconoce en su comunicación a la SEC que el Cádiz es actualmente la sociedad matriz de Sport City, que Sport City controla Nomadar y que la reorganización contempla que el club termine siendo mayoritariamente propiedad de Nomadar. Al mismo tiempo, la compañía estadounidense advierte de que no existe garantía de que la reorganización vaya a completarse en los términos previstos.

Ese matiz resulta fundamental. La transformación todavía no se ha consumado y la Junta del Cádiz del 30 de septiembre constituye una de las etapas de la operación actualmente planteada. Y es precisamente antes de que avance el proceso cuando Galán reclama la intervención de los organismos competentes.

Las garantías de los pequeños accionistas del Cádiz

Galán también pone el foco en las consecuencias económicas de la escisión y en la posición de los accionistas minoritarios. Entre sus argumentos figura el impacto que tendría sobre el patrimonio del Cádiz la salida de su participación en Sport City.

La Federación de Peñas Cadistas también ha pedido explicaciones sobre la operación y ha advertido del estrecho margen patrimonial que quedaría al club después de la escisión. Su análisis, elaborado a partir de la documentación societaria, sitúa al Cádiz a apenas 77.521 euros del umbral que obligaría a reaccionar ante una eventual causa de disolución.

El conjunto gaditano, por su parte, defiende una lectura muy diferente: asegura que los accionistas mantendrán su posición en el club y que pasarán a tener directamente la participación que actualmente poseen indirectamente en Sport City. El objetivo declarado es separar societariamente ambas actividades y reducir las vinculaciones entre las dos compañías.

Rafael Contreras, una de las figuras clave de la operación

Otro de los elementos señalados por Galán es la posición de Rafael Contreras, una de las figuras centrales de la estructura empresarial. Contreras es CEO de Nomadar y forma parte de la dirección del Cádiz, una vinculación que también aparece reflejada en la documentación pública de la compañía estadounidense.

La propia Nomadar identificó a Contreras como firmante de la comunicación remitida a la SEC en la que se explica la reorganización. El documento fue presentado el 26 de agosto y detalla las distintas operaciones que deberían ejecutarse para que la compañía estadounidense termine controlando mayoritariamente el club.

Galán considera que esta situación debe ser examinada desde el punto de vista de los posibles conflictos de interés. No obstante, cualquier conclusión jurídica sobre la validez de la operación corresponde a los organismos y tribunales competentes.

El CSD y las participaciones significativas: la clave jurídica

Aquí aparece uno de los argumentos más delicados del análisis de Galán. La Ley 39/2022 del Deporte, en su artículo 67, establece obligaciones de comunicación al CSD cuando una persona física o jurídica adquiere, transmite o pasa a ostentar una participación significativa en una entidad deportiva que participa en competiciones profesionales. La ley sitúa ese umbral en el 5% de los derechos de voto y establece requisitos específicos para determinados supuestos.

El abogado reclama precisamente que el CSD examine si la reorganización prevista activa los mecanismos de control correspondientes. La cuestión deberá ser analizada a la luz de la estructura concreta de la operación, sus distintas fases y la normativa deportiva y mercantil aplicable.

Nomadar cotiza muy lejos de su estreno en Nasdaq

El componente bursátil añade otra capa de interés al caso. Nomadar Corp. comenzó a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 31 de octubre de 2025 bajo el símbolo NOMA, después de completar su salida al mercado estadounidense.

La evolución de la cotización ha sido muy negativa desde entonces. El valor llegó a estrenarse en 57,70 dólares por acción, mientras que el último cierre disponible, correspondiente al 28 de agosto, fue de 2,13 dólares. Eso supone una caída aproximada del 96,3% desde aquel precio de referencia.

La Junta del 30 de septiembre será el siguiente gran escenario

El calendario convierte la Junta General de Accionistas del 30 de septiembre en una fecha clave. El Cádiz pretende someter allí la escisión financiera inversa de Sport City, mientras la documentación posterior presentada por Nomadar contempla nuevas operaciones destinadas a completar la reorganización.

El escenario, por tanto, estaría a un mes de ser definitivo. El Cádiz todavía no es filial de Nomadar, pero la propia documentación societaria reconoce que convertir a la compañía estadounidense en matriz del club es el objetivo final de la reorganización planteada.