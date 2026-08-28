Celades pone fecha a la revolución del Cádiz y enfría el futuro de Suso: "No sabemos qué va a pasar"

El técnico cadista confirma que habrá salidas y fichajes antes del martes y evita aclarar el futuro del extremo, mientras Joaquín González también aparece entre los jugadores con un futuro abierto

Albert Celades afronta los últimos días del mercado con una plantilla todavía pendiente de varios movimientos. El entrenador del Cádiz CF confirmó que la entidad trabaja en salidas y llegadas antes del cierre del mercado, previsto para el martes, y reconoció que la incertidumbre afecta tanto al cuerpo técnico como a los propios futbolistas.

Entre los nombres que concentran mayor atención está Suso, fichaje estrella del pasado verano, cuyo futuro en el Nuevo Mirandilla continúa en el aire. Celades no quiso anticipar acontecimientos y dejó una respuesta abierta que evidencia que el Cádiz todavía no sabe con qué plantilla contará cuando termine el mercado: “Suso sigue siendo jugador de la plantilla. Desde mi parte, lo que puedo decir es que le deseo lo mejor si se queda o no”.

Suso, un año después de llegar al Cádiz, vuelve a estar en el mercado

La situación de Suso se ha convertido en uno de los principales focos del Cádiz en esta recta final del mercado. El atacante llegó al conjunto amarillo hace un año con la vitola de gran fichaje, pero su rendimiento no ha alcanzado las expectativas generadas por su trayectoria.

El gaditano ha disputado 28 partidos con el Cádiz, con un gol y tres asistencias, unos números que explican parte de la decepción alrededor de su etapa en el club. Ahora, apenas doce meses después de su llegada, su continuidad vuelve a estar en cuestión.

Celades, sin embargo, se mantiene al margen de las negociaciones. El técnico sabe que el mercado puede cambiar la composición de su equipo en cuestión de horas y evita pronunciarse sobre operaciones que todavía no están cerradas: “Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Suso sigue siendo jugador de la plantilla”.

La frase más significativa llegó después: “Me gustaría llegar al martes y saber con qué futbolistas puedo jugar. No sabemos lo que va a pasar y hay cosas que no dependen de mí”. Es la fotografía de un Cádiz que encara la tercera jornada de LaLiga Hypermotion sin tener completamente definido su grupo de trabajo.

El Cádiz prepara más salidas y fichajes

La incertidumbre no se limita a Suso. Celades confirmó que existen operaciones abiertas tanto en el apartado de salidas como en el de incorporaciones. “Tenemos situaciones abiertas de salidas y de llegadas”, explicó el entrenador, que prefirió no hacer públicos los nombres de las operaciones en curso.

El mercado cadista ya ha vivido movimientos importantes durante los últimos días. Rominigue Kouamé abandonó oficialmente el club después de cuatro temporadas, mientras la posible salida de Joaquín González también está sobre la mesa.

La situación de Joaquín es similar a la de Suso en un aspecto fundamental: todavía no existe una certeza sobre su futuro. “En el caso de Joaquín es parecido. Puede ser que salga, pero no es seguro. Tenemos que intentar adaptarnos en ese contexto. Todo cambia de un día para otro”, explicó Celades.

La dirección deportiva, además, continúa trabajando para reforzar el equipo. Una de las opciones que ha cobrado fuerza es Manuel Ángel, centrocampista del Real Madrid Castilla, por quien el Cádiz compite con el Almería. El club blanco estaría valorando una operación por el 50% de los derechos del futbolista. Por otro lado, el centro del campo ya ha incorporado a Jandro Orellana, procedente del Estoril, que firmó hasta 2030.

Celades reconoce que la situación del Cádiz “no es fácil de manejar”

La planificación de una plantilla con el mercado todavía abierto supone un problema añadido para cualquier entrenador. Celades reconoce que esta situación condiciona su trabajo diario: “Los últimos días pasan cosas que uno no espera y tenemos que estar preparados para poder reponernos a cualquier contratiempo”.

El técnico catalán quería haber comenzado la temporada con una plantilla completamente definida, pero la realidad ha sido diferente. “Lo ideal sería que cuando empezase la Liga estuviera todo cerrado y saber con quiénes vamos a contar”, admitió.

El Cádiz afronta así una semana en la que puede haber futbolistas que jueguen el domingo contra el Real Valladolid y que, apenas unas horas después, ya no formen parte del equipo. Es una circunstancia especialmente delicada para Celades, que apenas ha tenido tiempo para implantar sus ideas después de incorporarse al banquillo cadista.

Celades mira al Valladolid pese al ruido del mercado del Cádiz

En medio de todas estas operaciones, el Cádiz necesita centrarse en una cuestión más inmediata: conseguir su primera victoria. Los amarillos llegan al encuentro ante el Real Valladolid después de sumar dos empates en las dos primeras jornadas. El equipo todavía busca mayor regularidad en su juego y Celades considera que el triunfo puede ayudar a liberar al grupo: “Nos gustaría para el domingo tener más regularidad en el juego y conseguir esa primera victoria”.

El entrenador espera un encuentro complicado ante un Valladolid que, según su análisis, tiene capacidad para dominar la posesión y controlar los partidos. “Es un equipo capaz de tener el balón y dominar. Nos va a costar, ya que hay mucha igualdad”, apuntó.

Celades recupera además a Javier Ontiveros, que volvió a competir en el amistoso ante el Chiclana después de su periodo de inactividad y ya está disponible para el encuentro.

El Cádiz llega al cierre del mercado con demasiadas incógnitas

La fotografía del Cádiz a 72 horas del partido contra el Valladolid es, por tanto, difícil de interpretar. El equipo todavía busca su primera victoria, mientras la dirección deportiva trabaja para completar la plantilla y resolver varias situaciones contractuales.

Suso sigue siendo jugador del Cádiz, pero Celades no garantiza su continuidad. Joaquín puede salir, aunque tampoco existe una decisión definitiva. Kouamé ya ha dejado el club y el centro del campo necesita nuevas piezas. Y el club continúa buscando incorporaciones para terminar de dar forma al proyecto.

Celades lo resumió con una frase que define perfectamente estos últimos días: “Me gustaría llegar al martes y saber con qué futbolistas puedo jugar”. Hasta entonces, el Cádiz tendrá que competir y planificar al mismo tiempo. Y en el caso de Suso, el fichaje que debía convertirse en una de las grandes referencias del proyecto amarillo puede estar viviendo sus últimas horas en el Nuevo Mirandilla.