La operación Nomadar sacude al Cádiz: el club podría perder su control

La Junta del 30 de septiembre votará una escisión que el consejo presenta como una separación de riesgos, pero cuyo proyecto sitúa a Nomadar como futura matriz del club amarillo

El Cádiz CF someterá a la Junta General de Accionistas del próximo 30 de septiembre la salida de Sport City Cádiz de su patrimonio. La escisión mantendrá inicialmente los porcentajes del accionariado, aunque constituye el primer paso de una reorganización mucho más profunda.

El analista financiero Héctor Mohedano advierte de que las siguientes operaciones convertirían al Cádiz en filial de Nomadar Corporation. El club rechaza que los propietarios pierdan sus derechos, pero el documento oficial confirma que la sociedad cotizada pretende alcanzar, como mínimo, la mayoría del capital cadista.

El Cádiz CF separará Sport City antes de invertir toda la estructura del grupo

La primera operación es una escisión parcial financiera inversa. El Cádiz transmitirá el 100% de las participaciones de Sport City, valoradas contablemente en 7.635.511,99 euros, y estas serán entregadas directamente a los accionistas del club.

Cada accionista recibirá una participación de Sport City por cada acción que tenga en el Cádiz cuando se formalice la operación. El club y Sport City dejarán así de mantener una relación entre matriz y filial y pasarán a ser sociedades hermanas, inicialmente con los mismos propietarios y porcentajes.

El comunicado oficial del Cádiz sostiene que este primer movimiento “no modifica ni altera” la composición del accionariado cadista. También explica que la separación permitirá reducir riesgos, desvincular las cuentas y gestionar de forma diferenciada las dos actividades.

Esa descripción, sin embargo, solamente refleja la primera fase. El proyecto común de escisión, aprobado por los administradores el 19 de agosto, señala expresamente que el objetivo final es invertir la estructura del grupo y situar al Cádiz bajo Nomadar Corporation.

Sport City obtendrá acciones del Cádiz antes de entregarlas a Nomadar

Una vez inscrita la escisión, Sport City pretende realizar una ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias. Los accionistas del Cádiz podrán entregar a esta sociedad la totalidad de sus acciones del club y recibir a cambio nuevas participaciones de Sport City.

La ecuación de canje todavía deberá ser determinada. No obstante, el documento fija el resultado perseguido: Sport City pasaría a controlar “al menos, la mayoría” del capital social del Cádiz, que quedaría convertido en su filial.

La tercera fase trasladaría ese paquete accionarial hasta Estados Unidos. Sport City aportaría a Nomadar todas las acciones del Cádiz obtenidas mediante el canje y recibiría a cambio nuevos títulos de la compañía cotizada.

El resultado previsto vuelve a aparecer sin ambigüedades en la documentación: Nomadar Corporation se convertiría en titular de, como mínimo, la mayoría del Cádiz CF. La entidad deportiva dejaría de ocupar la cabecera del grupo y pasaría a depender societariamente de una empresa estadounidense que cotiza en el Nasdaq desde octubre de 2025.

Tres fases que modificarán al Cádiz CF

Héctor Mohedano ha resumido la secuencia en tres movimientos: Sport City sale del Cádiz, los accionistas entregan sus títulos del club a Sport City y esta sociedad aporta posteriormente las acciones a Nomadar.

“El Club pierde el control de sí mismo, y quienes mandan se quedan con todo”, sostiene el analista en su valoración de la operación. La primera parte de su análisis coincide con el objetivo jurídico recogido en el proyecto: el Cádiz dejará de controlar las sociedades inferiores y terminará bajo la mayoría de Nomadar si se completan las fases previstas.

La segunda afirmación constituye una interpretación sobre el reparto final del poder. Los accionistas minoritarios no están obligados a entregar sus títulos en idénticas condiciones y conservarán inicialmente su porcentaje tanto en el Cádiz como en Sport City. Su posición definitiva dependerá de quién participe en los canjes y de las valoraciones utilizadas.

La inquietud aumenta por el mapa accionarial previo a la operación. Los bloques vinculados a Christian Septien y Rafael Contreras ya reúnen conjuntamente más de la mitad del capital. Además, Make Mark y Capri Global Investments han garantizado la suscripción completa de la reciente ampliación de 6,6 millones si quedan acciones sin adquirir.

El Cádiz niega que sus accionistas pierdan derechos con la reorganización

El club ha respondido públicamente a las críticas. En una explicación difundida bajo la etiqueta 'El Cádiz responde', la entidad asegura que todos los accionistas podrán recibir participaciones de Sport City en la misma proporción que mantienen actualmente en el Cádiz.

“Los repartos de propiedad no se modifican”, sostiene el mensaje publicado por el club. La entidad también rechaza que la operación afecte directamente al límite salarial y presenta la futura presencia de Nomadar como una herramienta para acceder a financiación internacional.

El argumento del consejo es que los propietarios económicos últimos pueden continuar siendo los mismos aunque cambie el orden de las sociedades. El proyecto defiende que colocar a Nomadar como matriz facilitará la captación de recursos, la emisión de instrumentos financieros y el acceso a los mercados de capitales.

La deuda de Sport City con el Cádiz añade otra incógnita económica

La escisión también tendrá consecuencias patrimoniales. El Cádiz sacará de su balance unas participaciones de Sport City contabilizadas por 7,63 millones de euros, cantidad que será aplicada contra sus reservas de libre disposición sin reducir el capital social.

Además, las cuentas de Sport City correspondientes a 2025 reconocen una deuda de 8,25 millones con el Cádiz, según la documentación analizada por Cádiz Directo. Ese derecho de cobro no desaparece con la separación, pero el club dejará de controlar directamente a la sociedad deudora.

Quedan por conocer las garantías de ese crédito, las valoraciones asignadas a cada empresa y la ecuación de canje de las fases posteriores. Tampoco puede establecerse todavía qué porcentaje de los accionistas aceptará intercambiar sus títulos del Cádiz por participaciones de Sport City.