El Málaga apunta a José Marsà tras el intento fallido del Cádiz

El central zurdo del KV Malinas, formado en el FC Barcelona, tiene contrato hasta 2027 y aparece como una opción condicionada por las salidas de la plantilla blanquiazul

El Málaga mantiene en su agenda a José Marsà, defensa de 24 años perteneciente al KV Malinas. El futbolista catalán responde al perfil de central zurdo que busca Loren Juarros para completar la plantilla en el regreso a Primera división.

El Cádiz también trató de avanzar por sus servicios, pero no consiguió cerrar la operación. El interés malaguista todavía no se encuentra en una fase definitiva y cualquier movimiento dependerá de que el club libere espacio en una plantilla con todas sus fichas ocupadas.

José Marsà entra en la agenda del Málaga después del Cádiz

Según Radio Marca Málaga, el nombre de Marsà figura entre las opciones que maneja el Málaga para reforzar el centro de la defensa. El Cádiz realizó anteriormente un intento que no llegó a buen puerto, por lo que el jugador continúa en Bélgica a la espera de conocer su futuro.

El conjunto blanquiazul ya había sondeado su situación durante el verano. En un primer momento, la renovación de Einar Galilea y la llegada de Fernando Calero permitieron a Loren Juarros considerar cerrada la posición, pero el estado físico de varios defensas ha obligado a mantener abierta esa carpeta.

Álex Pastor todavía debe recuperar su mejor nivel después de permanecer casi un año apartado de los terrenos de juego. Diego Murillo, por su parte, sufrió una lesión de rodilla durante la vuelta de la final del playoff frente al Almería y se perderá parte del inicio de la temporada. Dos circunstancias que dejan a Juanfran Funes con menos alternativas de las previstas.

Marsà aportaría un perfil diferente. Es zurdo, mide 1,83 metros y destaca especialmente por su capacidad para comenzar las jugadas desde atrás. Puede actuar en ambos lados del eje defensivo e incluso ocupar el lateral izquierdo, una polivalencia que encaja con las necesidades actuales del Málaga.

El KV Malinas pone precio a José Marsà antes de acabar su contrato

La operación requeriría alcanzar un acuerdo con el KV Malinas. Marsà tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y el conjunto belga no contempla inicialmente una cesión, ya que considera al español una pieza importante de su defensa.

Su valor de mercado ronda los 3,5 millones de euros, aunque la cercanía del final de su contrato reduce la posición negociadora del club. Una propuesta próxima al millón podría abrir las conversaciones, especialmente si el jugador muestra su voluntad de regresar al fútbol español.

Marsà lleva dos temporadas en Bélgica y ha superado los 70 partidos con el Malinas. Durante el pasado curso disputó 33 encuentros ligueros, marcó un gol y repartió dos asistencias. También fue titular durante la fase por el título, enfrentándose a rivales como Brujas, Anderlecht, Gante y Union Saint-Gilloise.

El central ya ha participado esta temporada con el equipo belga. Jugó 76 minutos frente al Gante el pasado 9 de agosto, por lo que llegaría con ritmo competitivo y sin necesitar una preparación específica para empezar a entrenarse con el Málaga.

Barcelona, Sporting y Andorra: el pasado de José Marsà

José Marsà ingresó en La Masia en edad prebenjamín y permaneció durante 12 años en las categorías inferiores del Barcelona. Llegó a ejercer como capitán del juvenil y disputó 13 partidos con el filial antes de abandonar el club en 2021 para comenzar una nueva etapa en Portugal.

El Sporting de Portugal apostó por su potencial y le permitió alternar entre el filial y el primer equipo. Debutó en la máxima categoría portuguesa y llegó a disputar dos encuentros de Champions League frente al Olympique de Marsella durante la temporada 2022/23.

La falta de continuidad le llevó a regresar a España como cedido al Sporting de Gijón. En El Molinón participó en 13 encuentros y rozó los 1.000 minutos, adquiriendo su primera experiencia en Segunda División. Posteriormente firmó por el Andorra dirigido por Eder Sarabia.

En el conjunto andorrano jugó 30 partidos ligueros y compartió vestuario con Álex Pastor y Julen Lobete, dos futbolistas que conoce la actual plantilla malaguista. Aunque el equipo terminó descendiendo, su capacidad para defender lejos del área y superar líneas mediante el pase le abrió las puertas del fútbol belga.

Marsà también representó a España en categorías inferiores. Formó parte de la selección que disputó el Mundial sub-17 de 2019 y pasó por los combinados sub-16, sub-17 y sub-18, formando parte de una generación en la que ya destacó como uno de los centrales con mejor salida de balón.

Loren Juarros necesita salidas antes de reforzar al Málaga de Funes

El problema del Málaga no se encuentra únicamente en el precio de la operación. La primera plantilla cuenta actualmente con 26 fichas ocupadas y la salida prevista de Dani Sánchez reduciría la cifra a las 25 permitidas. Para incorporar a Marsà sería necesario encontrar, al menos, otro hueco.

La dificultad aumenta porque la dirección deportiva también pretende fichar un lateral izquierdo y un mediocentro defensivo con capacidad física para complementar a Izan Merino. Si Loren Juarros quiere completar los tres movimientos, tendrá que negociar varias salidas o afrontar alguna rescisión.

El Málaga dispone de margen económico, pero no quiere emplear una parte importante de sus recursos en resolver contratos de jugadores que no contemplan marcharse. Algunos futbolistas se han revalorizado después del ascenso y cuentan con salarios difíciles de asumir para equipos de Segunda división.

En ese escenario, Marsà permanece como una opción atractiva. El Málaga tiene el argumento deportivo de ofrecerle un regreso a España para competir en Primera, algo que el Cádiz no podía poner sobre la mesa. Antes de presentar una oferta al Malinas, sin embargo, Loren Juarros tendrá que ganar su primer partido del mercado: hacer sitio en la plantilla.