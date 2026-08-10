Contratiempo importante para el Málaga a días de empezar LaLiga: parte médico de Calero y Dotor

Golpe doble y alarma total en el Málaga con las lesiones del central y del centrocampista, que serán baja, como mínimo, para la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el primer duelo liguero para el conjunto de Funes

El Málaga se fue de Ceuta con las malas noticias de las lesiones de Fernando Calero y Carlos Dotor, que se tuvieron que retirar en el minuto 64 y 48 respectivamente. De esta manera, preocupaba más la figura del primero, uno de los fichajes de este mercado, por la situación de los centrales en el conjunto de Funes, que solo cuenta en estos momentos con Ángel Recio y Einar Galilea como jugadores disponibles en esa demarcación.

Además, el Málaga visitará al Atlético de Madrid el próximo miércoles 19 de agosto, por lo que crece aún más la preocupación de cara al primer choque de LaLiga EA Sports de los de Funes. Loren Juarros podría buscar una solución urgente en el mercado de fichajes, sobre todo sabiendo las sensaciones con el tiempo de recuperación de ambos futbolistas y, concretamente, de Fernando Calero, que apunta a estar un mes de baja.

El Málaga lamenta dos bajas determinantes antes de visitar el Metropolitano

Funes no fue del todo optimista cuando le preguntaron el pasado viernes por el estado físico de Fernando Calero y Carlos Dotor, que no pudieron acabar el partido ante el Ceuta: "Estamos preocupados por la lesión de Dotor y por la lesión de Calero. Esperemos que no sea nada y ya pensemos en la siguiente semana, porque si no sí que va a tener un coste alto".

Rafa Rodríguez y el canterano Josef Otunenche fueron las soluciones de Funes tras las lesiones de Fernando Calero y Carlos Dotor, pero la decisión será importante para visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Einar Galilea apunta a ser titular en el Metropolitano, dónde podría estar acompañado de Ángel Recio o probar una nueva variante como la de atrasar a Izan Merino, que jugó en el centro del campo el pasado curso.

El parte médico oficial de Fernando Calero y Carlos Dotor

De esta manera, ni Fernando Calero y Carlos Dotor han saltado al campo de entrenamiento en el día de hoy, tal y como ha informado el Málaga. Por ello, se intuía que ambos jugadores sufrían diferentes lesiones. Por otro lado, Juan Cruz completó con normalidad la sesión, pero Aaron Ochoa hizo trabajo en el gimnasio y Murillo y Moussa se siguen recuperando de sus correspondientes lesiones, a la espera de tener luz verde para su regreso.

Tras días de recuperación, el Málaga ha comunicado los resultados de las pruebas médicas a Calero y Dotor: "Las pruebas médicas realizadas recientemente determinan que Calero sufre fracturas costales en las costillas 9, 10 y 11 izquierdas. Por su parte, Dotor tiene una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de su rodilla derecha. La reincorporación de ambos futbolistas a la dinámica grupal dependerá de sus respectivas evoluciones.

Las opciones de Funes en el centro de la defensa para enfrentarse al Atlético de Madrid

Funes volverá a apostar por la figura de Einar Galilea, que viene de destacar la pasada temporada disputando un total de 25 encuentros en LaLiga Hypermotion, además de firmar dos goles. La fiabilidad del central era total en cada participación con el Málaga, al que 'amenaza' el mercado. Por ello, el jugador tendrá una gran y difícil prueba como la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, una de las salidas más complicadas.

Por su parte, Ángel Recio tuvo bastante menos protagonismo a lo largo del curso anterior, jugando tan solo nueve encuentros con el Málaga, dada la dura competencia en la parcela defensiva. Sin embargo, el central viene de tener minutos en la pretemporada, con 45' frente al Leicester y Al Ittihad y nueve frente al Ceuta en el Alfonso Murube. Tras ello, el foco está puesto en su figura de cara al compromiso contra el Atlético de Madrid.