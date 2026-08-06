Funes activa el 'plan B' en el Málaga para vencer al Al-Arabi

El club malacitano logró su primer triunfo de pretemporada, por 4-2, con goles de Aaron Ochoa, Adrián Niño y Eneko Jauregi, por partida doble, confirmando el fondo de armario del conjunto malaguista

El Málaga ha conseguido su primera victoria venciendo al Al-Arabi de Doha. Los goles de Aaron Ochoa, Adrián Niño y Eneko Jauregi, por partida doble, firmaron el triunfo de los de Funes en esta pretemporada, que cada vez va llegando a su final antes de dar comienzo oficialmente a LaLiga EA Sports. Sin embargo, el choque de hoy ante el conjunto de Catar demostró el 'plan B' con el que cuenta el equipo malacitano.

Para el partido contra el Al-Arabi, Funes apostó por el siguiente once titular: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Otu, Recio, Dani Sánchez; Arriaza, Rafa Rodríguez, Ochoa; Larrubia, Joaquín y Adrián Niño. El técnico del Málaga se decantó por jugadores que fueron claves a lo largo de la campaña pasada, para lograr el exitoso ascenso a Primera División.

Aaron Ochoa conduce a la primera victoria del Málaga en pretemporada

De esta manera, la respuesta del Málaga a los dos empates anteriores fue total en el choque ante el Al-Arabi. La eficacia de los de Funes fue decisiva para abrir el marcador en el Marbella Football Center. En este sentido, Carlos Puga intentó hacer daño por banda derecha, como viene acostumbrando desde el pasado curso, con llegadas peligrosas en el área rival, pero fue Aaron Ochoa el que se estrenó de cara a puerta en el choque.

El centrocampista irlandés aprovechó el gran momento que estaba teniendo el Málaga en el partido para derribar la portería del Al-Arabi con un gran disparo a la escuadra, previo a una combinación entre David Larrubia y Puga. El centrocampista, al igual que ocurrió ante el Leicester, vuelve a firmar un gol en esta pretemporada para seguir sumando minutos y buenas sensaciones de cara al comienzo del campeonato en Primera División.

El Málaga pasa por encima del Al-Arabia en todas las facetas del juego

Tras ello, el Málaga no levantó el pie del acelarador, llegando con facilidad a posiciones de ataque y dominando la posesión de balón. Además, Funes pedía desde el área técnica presión sobre la salida de Al-Arabi de su área, algo que ha caracterizado el equipo malacitano en su temporada en LaLiga Hypermotion. Pese a ello, los visitantes en el día de hoy encontraron puerta poco antes del descanso en las botas de Pablo Sarabia.

El delantero del Al-Arabia puso las tablas en el marcador del Marbella Football Center, pero el Málaga se activó tras el descanso para volver a ponerse por delante en el partido. Además, la mejoría de los de Funes provocó la ira del técnico rival, que llegó a ser expulsado por continuos reproches al colegiado del encuentro, Francisco José Fernández Cintas, del Comité Andaluz.

Adrián Niño hizo el 2-1 empujando un balón a placer, poco antes de que llegase el gol de Eneko Jauregi, en una gran jugada colectiva del Málaga. Tras ello, el Al-Arabi volvió a aparecer en escena con el tanto de Laye para recortar distancias, pero Eneko, nuevamente, puso el cuarto y definitivo desde el punto de penalti, amarrando un triunfo que demuestra la seña de identidad del conjunto de Funes, que suma su primera victoria en pretemporada.

Los siguientes retos del Málaga en pretemporada

De esta manera, el Málaga pone el foco en sus dos últimos amistosos de pretemporada. El siguiente será el Trofeo 'Ciudad de Ceuta' en el Estadio Alfonso Murube, que tendrá lugar este mismo viernes a las 19:00 horas. Tras ello, el conjunto de Juanfran Funes recibirá al Fulham de Arbeloa para disputar el Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda el próximo miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas, última prueba antes del comienzo de LaLiga.

Por otro lado, Funes ha podido darle minutos a sus fichajes en este mercado, como han sido hasta el momento Fernando Calero, Juan Cruz y José Salinas. El Málaga sigue pendiente de más movimientos en la plantilla, sobre todo en una operación salida que sigue dejando dudas, ya que serían necesarias para poder firmar más incorporaciones en este mercado, como la de Carlos Dotor.