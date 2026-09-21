Las dudas continúan en el Málaga de Funes

El cuadro de La Rosaleda sumó su segunda derrota consecutiva en Liga ante el Getafe y se marcha al parón de selecciones con solo tres puntos de 21 posibles, tres goles a favor y 12 en contra

El Málaga es el único equipo después de siete jornadas de LaLiga EA Sports que no ha sumado aún su primer triunfo de la temporada en Primera. Los de Funes, fueron junto a Racing de Santander y Deportivo de A Coruña uno de los tres equipos que ascendió el pasado verano desde LaLiga Hypermotion a LaLiga después de un intenso play off de ascenso para los andaluces.

Con Funes, que llegó el pasado curso con la temporada ya iniciada en sustitución de Sergio Pellicer y que además logró cambiarle la cara por completo al equipo sacándolo del descenso y llevándolo a Primera, los andaluces aún no han dado con la tecla en la 2026/27. El Málaga es el colista de LaLiga EA Sports con solo tres puntos tras 21 disputados hasta el momento.

Funes y el Málaga no le han tomado el pulso a la Primera división

El Málaga, como sucede con Deportivo de A Coruña y Racing de Santander, busca como objetivo la permanencia en LaLiga EA Sports. De momento los de Funes no están teniendo las prestaciones que deberían para que su regreso a la élite del fútbol sea algo más que un sueño de una temporada. Los de La Rosaleda, con solo tres puntos de 21 posibles, encajaron este pasado domingo la segunda derrota consecutiva tras caer ante el Getafe y tres días atrás ante el Villarreal.

Tras la derrota ante el Getafe, Funes no escondió que las conclusiones después de las siete primera jornadas no son buenas. Además el técnico del Málaga se mostró optimista a la hora de mejorar la determinación en sus jugadores: "Tenemos que ser capaces de mejorar la determinación en el último tercio. Nosotros, una vez que llegamos ahí, tenemos que hacer mucho más daño. Es algo que nos va a dar la oportunidad, sobre todo, de ponernos por delante en los partidos, de que podamos manejar los partidos de otra manera, porque casi siempre los estamos manejando en la situación de ir por detrás. Si somos capaces de tener esa determinación".

El calendario 'ayuda' al Málaga a conseguir la primera victoria de LaLiga

Ahora el Málaga tendrá que trabajar a la sombra del parón de selecciones y buscando Funes los ajustes necesarios. En la vuelta a la competición, el Málaga tendrá un calendario favorable en lo que a jugar como local o visitante se refiere. Los de Funes recibirán en La Rosaleda a un herido Espanyol de Manolo González el próximo 9 de octubre a partir de las 21:00 horas.

En la jornada nueve, el Malaga tendrá un nuevo duelo como local y por lo tanto tendrá el consiguiente apoyo de la afición de La Rosaleda. Será ante la Real Sociedad el 18 de octubre a partir de las 18:30 horas. Si el Málaga es capaz de sumar los seis puntos ante su público, los malacitanos y sobre todo Funes, podrán respirar con más tranquilidad.