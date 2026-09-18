Comesaña, lesionado tras una entrada sin roja: "Si lo hago yo, es roja"

La dura entrada de Salinas dejó a Santi Comesaña lesionado y sin poder terminar el Málaga - Villarreal. La acción no fue castigada con roja y ha provocado críticas de los expertos arbitrales. Pape Gueye fue contundente tras el partido: "Si lo hago yo, es roja"

El Villarreal se marchó de La Rosaleda con una victoria importante ante el Málaga (1-3), pero también con una preocupación que va más allá del resultado. Santi Comesaña terminó lesionado después de una dura entrada de Salinas que no fue castigada con tarjeta roja y que ha provocado numerosas críticas hacia la actuación arbitral.

La acción se produjo cerca del minuto 40. El futbolista del Málaga llegó con mucha intensidad a un balón dividido y acabó golpeando el tobillo derecho de Comesaña, que quedó tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor. El centrocampista intentó continuar, pero finalmente tuvo que pedir el cambio. Pape Gueye entró en su lugar y acabó convirtiéndose en uno de los protagonistas del encuentro al marcar los dos goles que ayudaron al conjunto amarillo a llevarse los tres puntos.

Los expertos ven roja en la entrada a Comesaña

La jugada no tardó en generar debate entre los especialistas arbitrales. La cuenta de X Archivo VAR calificó la acción como merecedora de expulsión y puso el foco tanto en la decisión tomada sobre el césped como en la ausencia de intervención del VAR. "Salinas, en un balón dividido, entraba con todo y golpeaba en el tobillo apoyado de Comesaña, el cual cayó lesionado tras esa acción", explicó la cuenta especializada.

La valoración apunta a que se trata de una de esas acciones en las que la responsabilidad principal recae sobre el árbitro de campo, Ortiz Arias, al considerar que la intensidad de la entrada podía apreciarse directamente desde el terreno de juego. El VAR, dirigido por Del Cerro Grande, no intervino al interpretar que se trataba de un golpe con la rodilla de la pierna recogida. Sin embargo, Archivo VAR considera que la velocidad y la intensidad de la entrada hacían que la acción fuese suficientemente clara para mostrar la roja. Además, no era la primera vez que Comesaña recibía un golpe de Salinas durante el encuentro. Minutos antes ya había sufrido otra entrada del jugador malagueño que tampoco fue sancionada con amarilla.

Pape Gueye: "Si lo hago yo, es roja"

Tras el partido, Pape Gueye tampoco ocultó su malestar por lo ocurrido con su compañero. El centrocampista, que tuvo que entrar al terreno de juego por la lesión de Comesaña, fue contundente al valorar la decisión arbitral. "Si hago yo eso, es roja. Es una decisión del árbitro y no voy a decir nada más, pero es muy peligroso", aseguró.

El propio Gueye terminó siendo decisivo en el encuentro con un doblete, pero la atención en el vestuario del Villarreal estaba también puesta en el estado físico de Comesaña.

Comesaña, a la espera de las pruebas

El centrocampista regresó al vestuario con el tobillo derecho muy hinchado y deberá someterse a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. Entre las posibilidades se contempla un fuerte esguince e incluso una fisura.

Comesaña será baja segura para el encuentro de este domingo ante el Levante y, en función del diagnóstico definitivo, podría perderse también los próximos compromisos hasta después del parón internacional.

A pesar del dolor, el futbolista se mostró sonriente tras el partido y estuvo acompañado por varios de sus compañeros, entre ellos Mouriño, Ayoze y Moleiro.