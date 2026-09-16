Iñigo Pérez, técnico del Villarreal, 'pasa' de la destitución: "No va a alterar mi manera de trabajar, ni de tomar decisiones"

El técnico del Villarreal compareció en la previa del encuentro ante el Málaga en La Rosaleda, dónde fue preguntado por futuro. Además, el ex del Rayo Vallecano sacó pecho: "Este equipo el año pasado encajó muy pocos goles y se mantuvo arriba"

El Villarreal se mide mañana jueves al Málaga en La Rosaleda. Iñigo Pérez, como viene siendo habitual, ha hablado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro ante el conjunto de Juanfran Funes. Pese a ello, parte de su comparecencia se ha centrado en su futuro, que se mantiene en el foco por la racha de resultados que ha encadenado el submarino amarillo en este arranque de temporada.

Iñigo Pérez: "El nivel defensivo es que algo que tenemos que solucionar"

De esta manera, Iñigo Pérez explicó el problema del equipo: "El nivel defensivo siempre viene precedido de un montón de engranajes previos que hacen que el balón acabe dentro de tu portería. Por tanto, es un aspecto muy amplio y podríamos estar mirando, pero realmente sí, es algo que tenemos que solucionar porque estadísticamente está claro. Este equipo el año pasado encajó muy pocos goles y se mantuvo arriba".

Además, el técnico del Villarreal comentó que "a nivel mental, creo que estamos en una fase muy mental. Hay de todo que recibe, que tiene que recibir la mejora del técnico, pero es una fase mental en los jugadores que viene precedida por un periodo de ilusión. Por tanto, insistir, tener paciencia, tener serenidad y frescura para tomar buenas decisiones hasta que aparezca y, luego, cuando aparezca, intentar solidificarlo".

Iñigo Pérez: "Veo a los jugadores que creen, veo su predisposición y apertura a la nueva idea"

Sobre sus jugadores, Iñigo Pérez aseguró "que creen, lo veo entrenando, lo veo en los partidos, veo su predisposición y apertura a la nueva idea, pero es que es un acto inconsciente. Es como si tú vas a cruzar un paso de cebra, estás con tu madre, que es la persona en la que más confías del mundo, te dice 'cruza' y tú estás viendo camiones, pero tú sabes que no te va a traicionar".

Por ello, Iñigo Pérez afirmó que "el entrenador debe generar algo similar en el jugador. Cuando yo te diga que esto es así, es así y no te preocupes, que va a salir bien. Eso, bueno, es por eso que decía el otro día, es cosa del entrenador y debo insistir y debemos, debemos conseguirlo, ese acto inconsciente de no mirar atrás".

Iñigo Pérez, sobre el partido contra el Málaga: "Entramos en un escenario mental casi al cien por cien"

Iñigo Pérez valoró el encuentro ante el Málaga: "Un partido de certezas, como bien describes, de dos equipos en descenso, de dos equipos que ansian la victoria y que, por tanto, entramos en un escenario que lo hemos hablado, mental casi al cien por cien. Equipo que sea más capaz de controlar la serenidad, los momentos que se vayan dando durante el partido, seguramente esté muy cerca de conseguir la victoria".

Sobre el Málaga, el técnico del Villarreal apuntó que "los tres equipos que han ascendido este año comparten ciertos rasgos: grandes aficiones, estadios con buen entusiasmo y buen ambiente, dinamismo en el campo, expresión sin ataduras de sus jugadores, que tienen juventud y buen hacer. Es un partido en el que, sabiendo que son equipos que te atacan y saber que tendremos nuestros momentos para desnivelar el partido".

Iñigo Pérez y su destitución: "No me genera ningún tipo de temor"

Por último, Iñigo Pérez, que firma un mal arranque con el Villarreal, fue preguntado por su destitución: "No sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese, no lo tengo y, por tanto, no va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones. Añadiremos matices, estaremos insistiendo en el pensamiento de qué es lo mejor, lo que vengo diciendo toda la rueda de prensa, pero no tengo temor al cese".

El técnico del Villarreal, que viene de perder ante el Real Betis, concluyó lo siguiente: "El entrenador, no sé si hay alguno que nunca lo hayan destituido, tú sabes que esto puede suceder, lo aceptas. No me genera ningún tipo de temor ni me retrotrae para tomar decisiones o estar con entusiasmo o ilusión. Lo aceptamos. Ojalá no suceda nunca y estemos aquí muchos años juntos".