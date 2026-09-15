Los datos que confirman el problema del Villarreal con Iñigo Pérez

El submarino amarillo, tras la derrota ante el Real Betis en La Cerámica, sigue sin conocer el triunfo en este arranque de LaLiga EA Sports, el peor en su historia en Primera. Iñigo Pérez no ha empezado con buen pie en un equipo que se encuentra actualmente en puestos de descenso

El Villarreal ha empezado con mal pie esta temporada en LaLiga EA Sports. Iñigo Pérez, tras su exitosa etapa en el Rayo Vallecano, no ha dado con la tecla en el submarino amarillo, con el que no ha ganado en partido oficial. De hecho, ya son dos empates y cuatro derrotas en los seis encuentros disputados hasta el momento, firmando el peor arranque en la historia del club durante sus últimas campañas en Primera División.

Iñigo Pérez no ha terminado de dar un paso al frente en el nuevo proyecto del Villlarreal. El submarino amarillo empezó firmando dos empates en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports, ante el Racing de Santander y Villarreal. Tras ello, cayó derrotado en su visita al Alavés en Mendizorroza, además, de perder contra el Deportivo de A Coruña en La Cerámica, al igual que ayer lunes frente al Real Betis, por 1-2.

Iñigo Pérez pone el foco en el Málaga y Levante

Iñigo Pérez, tras la derrota ante el Real Betis, valoró el mal momento del Villarreal: "No puede ser de otro modo. Es negativo, es malo. No estamos siendo capaces de entregar a nuestra afición lo deseado y lo que merecen. Y creo que no hay que poner paños calientes. Después de una hora o media hora de terminar el partido, no existe una ilusión por lo que viene. Hay que ir a la verdad. Y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal".

El técnico del Villarreal añadió que "mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de La Rosaleda con la misma energía, comenzando desde cero, con el análisis, con las correcciones. Ojalá sea capaz de convencer de cuál es la forma en la que yo creo que podemos obtener rendimiento. Pero ahora mismo, después de media hora, no hay que ir a eso que está tan de moda, del pensamiento positivo, porque no nos ayuda".

Málaga y Levante, para despejar dudas en el Villarreal

De esta manera, el Villarreal afronta una semana exigente, que puede devenir el futuro de Iñigo Pérez en el banquillo de La Cerámica. El submarino amarillo visitará este jueves al Málaga en La Rosaleda, en un encuentro que dará comienzo a las 21:30 horas. Tras ello, el conjunto castellonense preparará el choque frente al Levante, que será el último antes del parón de selecciones, clave para encararlo con buenas sensaciones.

Iñigo Pérez se podría jugar su futuro esta semana, ya que, de no ganar en uno de los dos partidos que se le presentan esta semana, el Villarreal podría decidir destituir al técnico tras más de un mes sin conocer la victoria. Por el momento, el exentrenador del Rayo Vallecano espera dar un golpe sobre la mesa y llevarse los tres puntos de La Rosaleda, ante un Málaga que tampoco sabe lo que es ganar tras su ascenso a Primera División.

Los datos dejan en mal lugar al Villarreal de Iñigo Pérez

El Villarreal suma dos puntos tras la finalización de las primeras cinco jornadas de LaLiga EA Sports, igualando el arranque de la temporada 2009-2010. Además, la diferencia de goles se queda muy cerca, actualmente es de siete tantos a favor y diez en contra, y en la campaña citada, al cabo de los cinco partidos iniciales, era de cuatro a favor y ocho en contra, tras la derrota en el día de ayer ante el Real Betis.

Además, el Villarreal iguala el peor registro en la historia en cuanto a goles encajados, como en la temporada 2023-2024, aunque en esa campaña ya contaba con seis puntos. Los de Iñigo Pérez, crítico tras caer ante el Real Betis, sufren malas noticias en cuanto a puntos y victorias, ya que no han sumado ningún triunfo en las primeras cinco jornadas de LaLiga EA Sports, tal y como ocurrió en la 2004-2005 y en la 2002-2003.