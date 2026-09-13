El Málaga se salva en Balaídos y Funes lanza un aviso: "No podemos esperar a que el tiempo solucione las cosas"

El Málaga CF rescató un punto en Balaídos gracias al gol de Adrián Niño en la recta final, pero el empate no oculta los problemas que sigue arrastrando el conjunto blanquiazul en ataque. Juanfran Funes admitió las carencias y dejó un claro aviso: "No podemos esperar a que el tiempo solucione las cosas"

El Málaga CF rescató un punto en Balaídos ante el Celta gracias a un gol de Adrián Niño en la recta final, pero el empate no escondió las carencias ofensivas de un equipo al que le sigue costando generar peligro y que volvió a sufrir en la salida de balón.

El conjunto blanquiazul tuvo la posesión durante buena parte del encuentro, aunque volvió a encontrarse con el mismo problema que le está acompañando en este inicio de temporada: le cuesta transformar ese dominio en ocasiones claras. El Celta se adelantó por medio de Jutglá y el Málaga tuvo que remar hasta los últimos minutos para evitar la derrota.

Juanfran Funes fue claro después del encuentro y señaló directamente a la falta de acierto en los metros finales. El técnico malaguista también puso sobre la mesa las dificultades que tuvo su equipo para salir con el balón jugado. "Ha sido un partido durísimo, sobre todo por el calor. Hemos dominado, pero no hemos transformado a puerta, nos ha faltado determinación. No vale solo con tener el balón".

El entrenador considera que el Málaga fue capaz de mantenerse dentro del partido pese a no encontrar la claridad necesaria cerca del área rival. Sin embargo, también reconoció que hubo momentos en los que el Celta consiguió hacer daño aprovechando los errores malaguistas.

El Celta encontró el camino en los errores

Uno de los aspectos que más preocupó a Funes fue la salida de balón. El Celta esperó sus oportunidades y encontró espacios cuando el Málaga perdió la pelota en zonas comprometidas. "Nos estaba sorprendiendo el Celta a la contra, estaban esperando el error nuestro. No podemos regalarle, tenemos que cuidarnos más ahí".

El técnico también explicó uno de los cambios que permitió al Málaga ganar metros durante la segunda mitad. La apuesta por juntar a dos delanteros dio más presencia al equipo en campo contrario y permitió generar algo más de profundidad. "Cuando hemos juntado a los dos puntas, hemos encontrado más profundidad".

Una reacción que terminó teniendo premio en el tramo final, cuando Adrián Niño apareció para marcar el tanto del empate y evitar que el Málaga se marchara de Balaídos con una nueva derrota.

"Somos muchos debutantes, todo tiene un proceso"

Pese a las dificultades que está atravesando el Málaga en su regreso a Primera, Funes mantiene intacta la confianza en el vestuario. El entrenador quiso poner en valor que buena parte de su plantilla se está estrenando en la máxima categoría y pidió paciencia, aunque sin caer en la complacencia. "Nuestra confianza es plena, no tenemos duda de a dónde nos pueden llevar".

Pero dejó claro una cosa: "Somos muchos debutantes, todo tiene un proceso. Tenemos el convencimiento de que vamos a ir a mejor", dejando una advertencia de que El Málaga no puede confiar únicamente en que el paso de las jornadas termine corrigiendo los problemas que está mostrando. "No podemos esperar a que el tiempo solucione las cosas. El inconveniente es que pasan las semanas".

El punto de Balaídos permite al Málaga sumar y mantener la confianza, pero el empate también vuelve a dejar sobre la mesa las asignaturas pendientes de un equipo que necesita mejorar su capacidad para generar peligro y ser más contundente en las dos áreas.

Funes reivindica el partido del Málaga

El entrenador blanquiazul, pese a admitir los problemas de su equipo, quiso poner en contexto el rendimiento ofrecido ante un Celta que compite en Europa. Funes considera que el Málaga no estuvo tan lejos de su rival como podría indicar la diferencia de categoría o experiencia. "El Celta ha disparado una vez más que nosotros y no nos ha dominado, hemos tenido más posesión que ellos. No hay una diferencia tan grande con un equipo que juega Europa".

El empate, por tanto, deja sensaciones encontradas. El Málaga evita la derrota gracias a su reacción final, pero Funes sabe que el equipo necesita dar un paso adelante y que el calendario no va a esperar.