Manu Morlanes y su compromiso con el Mallorca: "Lo primero que hice cuando acabó la temporada fue llamar a Pablo Ortells"

El centrocampista no pensó en marcharse del club bermellón después de consumarse el descenso a Segunda división. El aragonés se ha marcado como objetivo el conseguir el ascenso a Primera división durante la actual campaña en donde el equipo balear parte como gran favorito

Temporada complicada para el RCD Mallorca después de que la anterior se consumara su descenso a Segunda división contra todo pronóstico ya que el club balear no era, ni mucho menos, candidato a caer a la categoría de plata del fútbol español. Por ello, el objetivo del equipo bermellón no es otro que el de conseguir el ascenso a Primera división. Uno de los que ha manifestado dicho reto es Manu Morlanes quien además ha desvelado su compromiso con el RCD Mallorca ya que nunca pensó en marcharse.

Manu Morlanes ha revelado que cuando se consumó el descenso a Segunda división llamó al director deportivo Pablo Ortells para comunicarle que no se iba a ningún lado y que quedaba para intentar lograr el ascenso. "En el momento en que se consumó el descenso le dije a mi agente que mi prioridad era continuar en el Mallorca. Me puse a disposición del club y desde la directiva me dijeron que tenían claro que querían que continuase. Lo primero que hice cuando acabó la temporada fue llamar a Pablo Ortells. Ellos me dijeron que contaban conmigo", ha explicado en SER Deportivos.

Manu Morlanes analiza su momento de forma y el estado del RCD Mallorca

A sus 27 años, Manu Morlanes ha asegurado que se encuentra en un gran momento y que la madurez que tiene ahora le hacer estar bastante bien. "A nivel personal creo que voy cumpliendo años, voy quemando etapas y me veo preparado para cumplir esa responsabilidad".

Por otro lado, el centrocampista, natural de Zaragoza, ha explicado que los fichajes que ha realizado el RCD Mallorca le ha dado una energía positiva al equipo. "Nos ha servido para que todos los cambios se noten lo menos posible y nosotros podamos coger esa energía positiva que han traído los fichajes".

Manu Morlanes ha asumido la capitanía del RCD Mallorca en esta temporada lo cual es especial para él. "He ido sintiendo con el paso del tiempo... Cuando tuvimos el descenso, pensar en que el día de mañana podamos volver a Primera división siendo uno de los capitanes es posiblemente la mayor ilusión que tengo".

El centrocampista ha destacado el pale de Antonio Raíllo dentro del equipo. "Hay gente más mayor que yo y con mucha más trayectoria. Yo no hago más que tomar apuntes de cosas de ellos, ver a Raíllo cómo ejerce de capitán, porque también sueño algún día con ser el primer capitán del Mallorca".

El RCD Mallorca parte como uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a Primera división. Siendo un recién descendido, el club balear cuenta con mayor límite salarial que sus rivales, gracias a las ayudas económicas que da LaLiga durante las tres primeras temporadas, y todo lo que no sea que esté en los puestos altos de la clasificación de Segunda división sería una sorpresa ya que ha podido retener a futbolistas que tienen un sueldo elevado y a los que no les han faltado ofertas para jugar en la élite de fútbol español o en otros ligas de primer nivel.