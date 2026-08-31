El Mallorca se mueve rápido y ficha a John Donald

El Mallorca acelera en el mercado y cierra la llegada de John Donald. El murciano aterriza cedido por el Elche hasta final de temporada con opción de compra. Su polivalencia, ya que puede actuar como central, mediocentro y lateral derecho, refuerza las alternativas del entrenador

El Mallorca ha cerrado una incorporación de última hora para reforzar la plantilla de Luis García. El conjunto bermellón ha alcanzado un acuerdo con el Elche para hacerse con la cesión de John Chetauya Donald, que jugará en Son Moix hasta el final de la temporada y contará con una opción de compra.

El futbolista murciano, de 25 años, ha llegado a Palma, ha superado el reconocimiento médico y se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Mallorca. Una operación que permite a Pablo Ortells cubrir varias necesidades con una sola incorporación.

Una solución tras la salida de Mateu Morey

La marcha de Mateu Morey al Girona había dejado un hueco que la dirección deportiva mallorquinista debía cubrir. El objetivo era encontrar un futbolista capaz de ofrecer alternativas al técnico en diferentes posiciones y el nombre de Donald terminó ganando peso durante las últimas horas del mercado. Aunque inicialmente no figuraba como la primera opción del Mallorca, la posibilidad de incorporar a un jugador con experiencia en Primera y Segunda División lo aceleró todo. El acuerdo con el Elche permitió resolver la operación en cuestión de horas y poner al futbolista a disposición de Luis García.

La principal virtud de Donald es precisamente su capacidad para adaptarse a diferentes demarcaciones. El murciano puede desempeñarse como central, mediocentro defensivo y lateral derecho, posiciones que ya ha ocupado durante su etapa en el conjunto ilicitano. Se trata de un futbolista de perfil defensivo, pero con recursos para manejar el balón y ayudar en la salida. Su polivalencia le permitirá al entrenador contar con una pieza capaz de cubrir distintas necesidades sin verse obligado a realizar demasiadas modificaciones en el dibujo.

Seis años después, cambia Elche por Mallorca

La llegada a Mallorca supone el final de una etapa de seis temporadas en el Elche. Donald aterrizó en el club en 2020 procedente de la cantera del Villarreal y fue ganando protagonismo hasta convertirse en un jugador habitual de la primera plantilla. Con Elche ha disputado 91 encuentros oficiales, 39 de ellos en Primera División. La pasada temporada participó en 21 partidos en la máxima categoría, mientras que su experiencia en Segunda asciende a otros 39 encuentros. Además, formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera hace dos temporadas, por lo que conoce de primera mano la exigencia de ambas categorías.

Su situación cambió durante este verano en el Martínez Valero y la reducción de protagonismo terminó facilitando su salida. Ahora comienza una nueva aventura en Mallorca con la intención de recuperar minutos y demostrar nuevamente su valor. Donald lucirá el dorsal 15 y llega a Son Moix con un cometido claro: convertirse en ese futbolista de fondo de armario capaz de solucionar problemas en distintas zonas del campo.