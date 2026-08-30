Así queda LaLiga Hypermotion en la jornada 3: el Mallorca hunde al Ceuta y el Eibar se mantiene en zona alta

El cierre de la tercera jornada en Segunda División deja a al equipo de José Juan Romero muy tocado tras salir goleado en Son Moix por un cuadro balear que vuelve a ganar, mientras que el equipo armero resiste y tanto Cádiz como Valladolid se reparten los puntos

La tercera jornada de LaLiga Hypermotion dejó este domingo cuatro partidos que aprietan todavía más la clasificación. El Eibar se mantiene en la zona alta después de sumar su segunda victoria consecutiva ante el Andorra, mientras que el Mallorca reaccionó con contundencia frente al Ceuta y alcanza los seis puntos.

Con estos resultados, el Eibar se coloca con seis puntos, los mismos que acumulan Mallorca y otros equipos de la zona alta, mientras que el Cádiz suma tres empates en otras tantas jornadas. Los gaditanos siguen fuera de la zona de descenso y el Valladolid estrena su casillero con un punto para seguir en la zona baja. El Ceuta sigue sin puntuar y es colista, con nueve goles encajados.

La jornada aún no está completa ya que quedan por disputarse dos encuentros este lunes: Burgos-Real Sociedad B y Celta Fortuna-Castellón.

Cádiz 1-1 Valladolid: Reparto de puntos y poco premio

Cádiz y Valladolid no pasaron del empate en el estadio JP Financial en un encuentro con alternativas y dos goles anulados. Los gaditanos se adelantaron en el primer tiempo gracias a un penalti transformado por Urko Izeta, después de una pena máxima cometida sobre Jandro Orellana.

El conjunto pucelano reaccionó antes del descanso y Luis Rodríguez Chacón aprovechó un rechace del palo para igualar el encuentro. En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron opciones para desnivelar la balanza, aunque el Valladolid vio cómo le anulaban un tanto por fuera de juego y el Cádiz tampoco pudo celebrar el gol que suponía el 2-1 por posición antirreglamentaria. En el añadido, Jokin Ezkieta salvó a los locales con una gran intervención ante Chacón.

Mallorca 3-0 Ceuta: El Mallorca se da un festín

El Mallorca recuperó las buenas sensaciones con una victoria contundente ante el Ceuta en Son Moix.

Álex Sala abrió el marcador con un espectacular lanzamiento de falta y el conjunto bermellón dominó buena parte del encuentro ante un rival al que le costó mucho tener continuidad con balón.

Tras el descanso, Adrián Fuentes amplió la ventaja con un gran disparo desde la frontal y Adam Buksa cerró la goleada al aprovechar un saque de esquina servido por el propio Sala.

El triunfo devuelve al Mallorca a la zona alta y confirma su fortaleza en casa, donde todavía no ha encajado. El Ceuta, en cambio, sigue sin puntuar y ya ha recibido nueve goles en las tres primeras jornadas.

Andorra 0-1 Eibar: El Eibar sabe sufrir

El Eibar consiguió su segunda victoria de la temporada al imponerse por la mínima al Andorra gracias a un tanto de Aleix Garrido nada más comenzar la segunda parte. El centrocampista apareció completamente solo dentro del área para rematar un centro de Iván Gil y poner por delante a los armeros.

El encuentro se complicó para los visitantes en el minuto 57, cuando Magunazelaia vio la roja directa. El Andorra se lanzó entonces en busca del empate, pero no encontró la manera de superar el sólido entramado defensivo del Eibar. En el descuento, Efe Akman marcó un golazo desde fuera del área, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego previo de Golubovic. Magunagoitia evitó después el empate con una intervención decisiva ante Sergio Molina.

Córdoba - Granada

Así queda la clasificación en LaLiga Hypermotion en la jornada 3