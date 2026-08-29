Así queda LaLiga Hypermotion tras las victorias de Girona, Sporting, Sabadell, Leganés y Real Oviedo en la jornada 3

La jornada 3 de Segunda división trae diversos duelos decididos por la mínima con reñidas victorias de Sporting, Sabadell, Leganés y Real Oviedo, junto a la goleada del Girona, mientras que Albacete y Eldense agravan su mal inicio

LaLiga Hypermotion deja atrás sus partidos del sábado con sorpresas en la jornada 3 y partidos muy reñidos, donde Sporting, Sabadell, Leganés, Real Oviedo y Girona se llevaron los tres puntos, estos últimos con goleada a Las Palmas, en una Segunda división que presenta un inicio tan apretado como de costumbre.

Con partidos decididos por la mínima y en los últimos minutos, Leganés y Sporting de Gijón comparten el liderato, mientras que Eldense y Albacete se quedan en la zona de descenso, donde los castellanomanchegos no han sido capaces de puntuar aún.

Tenerife 0-1 Sporting Gijón: Sarco decide y el Sporting asalta el Heliodoro

El Sporting de Gijón se llevó los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López al derrotar al Tenerife (0-1) y frenar el buen inicio del conjunto tinerfeño en LaLiga Hypermotion. Los locales tuvieron su mejor oportunidad en la primera parte, cuando Víctor Moreno se plantó solo ante Rubén Yáñez, pero no acertó a superar al guardameta.

El conjunto asturiano avisó antes del descanso con un gol anulado a Guille Rosas por una mano previa de Konrad, revisada por el VAR. Ya en la segunda mitad, Iosifov fue decisivo al ganar línea de fondo y asistir a Sarco, que marcó el 0-1 en el minuto 68 apenas diez minutos después de entrar al campo. El equipo tinerfeño buscó reaccionar, pero terminó víctima de sus propios nervios.

Sabadell 1-0 Almería: Gioacchini devuelve la fiesta a la Nova Creu Alta

El Sabadell celebró por todo lo alto el regreso de LaLiga Hypermotion a la Nova Creu Alta, 2.000 días después, con una victoria por 1-0 ante el Almería. El equipo catalán fue superior desde el inicio y encontró el premio en el minuto 53, cuando Nicholas Gioacchini aprovechó una asistencia de Ton Ripoll para marcar el único gol del encuentro.

El delantero ya había visto cómo le anulaban un tanto en la primera mitad tras revisión del VAR. Los locales siguieron dominando tras el descanso y Ton Ripoll incluso estrelló un balón en el palo. El conjunto andaluz reaccionó tarde y solo inquietó con un disparo al larguero de Miguel de la Fuente. Los de Ferran Costa continúan invictos y sin encajar.

Leganés 1-0 Eldense: Atienza, sobre la bocina, da el triunfo pepinero

El Leganés se llevó un triunfo agónico ante el Eldense (1-0) gracias a un gol de Miguel Atienza al borde del minuto 90. El conjunto madrileño, con Álvaro Morata y Javi Montero en la grada, sumó su segunda victoria en tres jornadas y se mantiene en la zona alta de LaLiga Hypermotion.

El Eldense plantó cara y dispuso de las mejores ocasiones durante varias fases del encuentro, pero Luca Zidane fue decisivo en su estreno como titular con varias intervenciones de mérito. Ramón Vila también sostuvo a los visitantes hasta el tramo final, cuando El Haddadi y Dani Rodríguez participaron en la jugada que terminó con Atienza remachando el 1-0. Un castigo excesivo para un Eldense que sigue sin ganar.

Albacete 0-1 Real Oviedo: Pablo Sáenz firma el primer triunfo carbayón

El Real Oviedo estrenó su casillero de victorias en LaLiga Hypermotion con un trabajado 0-1 ante el Albacete en el Carlos Belmonte. Pablo Sáenz fue el protagonista al marcar en el minuto 41, después de haber obligado a Mariño a intervenir apenas unos minutos antes.

El conjunto asturiano controló mejor el encuentro gracias a una presión efectiva y una defensa muy ordenada, mientras el Albacete tuvo dificultades para generar peligro tras el descanso. Corpas y Lorenzo protagonizaron las mejores ocasiones locales en la primera mitad, pero se encontraron con Aarón Escandell. El guardameta volvió a ser decisivo en el tramo final al evitar el empate de Álex Rubio. El Albacete, por su parte, sigue sin puntuar tras tres jornadas.

Girona 5-2 Las Palmas: Yáser Asprilla lidera la goleada gerundense

El Girona estrenó su casillero de victorias en LaLiga Hypermotion con una contundente goleada ante Las Palmas (5-2), que llegaba como líder de la categoría. Jastin abrió el marcador mediada la primera parte y el conjunto catalán mantuvo su ventaja hasta el descanso.

El partido se desató tras el paso por vestuarios. Iván Jaime aprovechó un error de Gazzaniga para empatar, pero Fran Beltrán respondió poco después con una exquisita definición ante Caro. Yáser Asprilla tomó entonces el protagonismo con un doblete, incluido un golazo, para colocar el 4-1 y convertirse en el máximo goleador de Segunda. La expulsión de Jesé terminó de hundir a Las Palmas. Miyashiro recortó distancias e Izan González cerró la goleada en el añadido.

Así queda la clasificación en LaLiga Hypermotion en la jornada 3