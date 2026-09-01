El Valladolid se refuerza; el Cádiz abre la puerta de Castalia al capitán sub 20 de Colombia; más anuncios de Mallorca, Oviedo, Sabadell y Eldense

Siguen los anuncios en cascada en Segunda división a poco más de una hora de que se cierre el mercado estival de fichajes

A poco más de una hora para que se cierre oficialmente el mercado de fichajes en Segunda división, el Cádiz y el Sabadell son dos de los clubes que más se están moviendo en esta última jornada. Y, aunque los amarillos tienen que sacar a algunos jugadores para poder inscribir lo que ha llegado, ha confirmado ya tres nombres en las últimas horas.

El último de ellos llega desde el Castellón. Se trata del centrocampista francés Marc Olivier Doué, quien ya no jugó este lunes en Balaídos en la victoria ante el Celta Fortuna (1-2).

El jugador galo se va de Castalia con 33 partidos disputados y 3 goles, y dejaba hueco para que el Castellón anunciase alguna llegada antes del límite. Ésa no se hizo esperar y era la del centrocampista colombiano de 18 años Matías Orozco, quien llega cedido por un año por el Brighton de la Premier League.

El jugador suramericano ha sido fichado este mismo verano por el club inglés y lo que pretende es que tenga minutos de calidad en Europa antes de darle la oportunidad en una Liga tan exigente como la Premier League. Orozco es el capitán de la selección colombiana sub 20 y coincidirá en Castellón con otro jugador cedido por el Brighton, el portugués Rodrigo Rêgo.

El Valladolid suma un internacional absoluto israelí

Quien también se sigue moviendo en las dos direcciones, de entrada y salida, es el Valladolid. Tras confirmar este mismo martes el fichaje de Dani Martín, el Levante UD ha anunciado que Tay Abed jugará cedido en el conjunto blanquivioleta hasta el término de la temporada.

El centrocampista israelí, de 21 años, formado en la cantera del Maccabi Petah Tikva, llegó al equipo valenciano el pasado mes de enero procedente del PSV Eindhoven, convirtiéndose en una de las incorporaciones destinadas a reforzar la plantilla durante la segunda parte del curso. Desde entonces, Abed ha participado en siete partidos oficiales con el Levante, sumando sus primeras experiencias en el fútbol profesional español. Es internacional absoluto con su país.

El Sabadell sigue a lo suyo y anuncia dos fichajes más

El Sabadell ya lleva tres hoy y aún no se ha cerrado el mercado. Si antes anunció la llegada desde Polonia del exbético Baena, ahora ha incorporado a dos jugadores y uno de ellos, también, con pasado verdiblanco.

Marc Vidal, de 26 años, se ha incorporado al Sabadell con un contrato hasta 2027 para reforzar la portería del conjunto catalán. El guardameta llega procedente del Celta de Vigo, donde la pasada temporada ejerció como tercer portero, y cuenta con experiencia en equipos como Villarreal, Betis, Andorra y Barça Atlètic. Ahora competirá por minutos bajo palos con Diego Fuoli y José Ortega en un Sabadell que ha comenzado la temporada de LaLiga Hypermotion sin conocer la derrota.

El anuncio llegaba poco después de que el cuadro vallesano hiciera lo propio con la incorporación del centrocampista ghanés Yussif Owusu, de 20 años, que firma por una temporada después de varias semanas entrenando a prueba con el equipo de Ferran Costa. El jugador, capaz de actuar como pivote o central, se formó en las canteras del Chelsea y el Brighton y destaca por su físico y polivalencia.

Oviedo y Mallorca fichan en Primera división

Otra de las últimas operaciones anunciadas ha sido la cesión de Mikel Goti al Real Oviedo por parte de la Real Sociedad. El centrocampista zurdo de 24 años se incorpora al conjunto asturiano hasta final de temporada. El acuerdo no contempla opción de compra, mientras que el jugador mantiene contrato con el club donostiarra hasta 2028.

De igual forma, de Primera división ha llegado el último refuerzo del Mallorca, que ha pagado 2,2 millones por el centrocampista Guillermo Fernández y le ha hecho un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. El Barcelona se reservará un porcentaje (40%) de una futura venta, según han confirmado ambos clubes.

El Eldense manda a Rodri Val al Mirandés

Si la mayoría son fichajes, ésta es una salida. El Eldense ha anunciado el traspaso de Rodri Val al Mirandés, apenas dos meses después de su llegada al conjunto alicantino. El extremo de 25 años había disputado únicamente 21 minutos en las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, por lo que cambia de destino en busca de un mayor protagonismo en Primera RFEF.

La llegada de nuevos jugadores para las bandas, entre ellos Waldo Rubio y Aingeru Olabarrieta, facilitó la salida del futbolista, que tenía contrato con el Eldense hasta 2027. Su marcha permite al club liberar espacio salarial y obtener cerca de 50.000 euros por la operación.