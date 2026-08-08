El Valladolid acelera en el mercado: Lucas Lavagnino ya está en la ciudad y Miguel Rubio espera

El Real Valladolid acelera en el mercado y ya tiene encarrilados dos movimientos. Lucas Lavagnino se encuentra en la ciudad a la espera de resolver los últimos trámites con River Plate, mientras el club negocia con el Espanyol el regreso de Miguel Rubio

El Real Valladolid continúa dando forma a su plantilla mientras trabaja simultáneamente en varias operaciones. El conjunto blanquivioleta está cerca de cerrar la llegada del portero argentino Lucas Lavagnino, que ya se encuentra en Valladolid, mientras negocia con el Espanyol por el regreso de Miguel Rubio, antiguo jugador del club.

El mercado sigue dejando trabajo en los despachos del Real Valladolid. Mientras la entidad ultima dos salidas, entre ellas la de Alani, que jugará cedido en el Marítimo portugués, la dirección deportiva continúa buscando refuerzos para completar el equipo.

La incorporación más avanzada es la de Lucas Lavagnino. El guardameta argentino ya se encuentra en Valladolid y está llamado a competir por el puesto bajo palos con Aceves, en una operación que supondría el décimo fichaje del conjunto blanquivioleta.

La llegada del portero procedente de River Plate está prácticamente encarrilada y el propio Víctor Orta confirmó públicamente que el jugador ya está en la ciudad. "No es ningún secreto que está ya por aquí", explicó el director deportivo en rueda de prensa. Orta también apuntó que el anuncio oficial se producirá "en cuestión de horas", una vez quede resuelto "un asunto con River Plate".

Miguel Rubio, otro objetivo

El Valladolid también tiene puesta la mirada en el centro de la defensa. El objetivo es Miguel Rubio, futbolista del Espanyol que ya conoce perfectamente la entidad pucelana.

El central madrileño pasó por el Real Valladolid Promesas y llegó incluso a debutar con el primer equipo durante su anterior etapa en el club. Ahora, después de que el Espanyol le haya comunicado que busca una salida para él, el conjunto blanquivioleta aparece como una de las opciones que más convencen al jugador.

Sin embargo, el regreso todavía no está cerrado. Valladolid y Espanyol aún no han alcanzado un acuerdo, por lo que la operación tendrá que seguir avanzando en los próximos días.

Yeray y Balboa ya hablan como blanquivioletas

Mientras la dirección deportiva continúa trabajando en las incorporaciones, el Valladolid presentó a sus dos últimos fichajes oficiales: Yeray Cabanzón y Álex Balboa.

El extremo cántabro reconoció que su salida del Racing no fue sencilla después de haber desarrollado prácticamente toda su carrera en el conjunto santanderino."Llevaba toda la vida allí y no se dio poder quedarme. Creo que he elegido el mejor sitio para seguir creciendo, es un gran paso para mí", aseguró Yeray durante su presentación.

Balboa, por su parte, destacó el peso de la entidad vallisoletana a la hora de tomar su decisión. El centrocampista calificó al Valladolid como un "club histórico" y explicó que "poco había que pensar" para aceptar la propuesta.

El futbolista también fue preguntado por la reclamación presentada por el Lugo, que considera que Balboa no había quedado libre. El nuevo jugador blanquivioleta prefirió mantenerse al margen de la cuestión contractual y dejar el asunto en manos de sus representantes. "Yo me centro en el fútbol y eso se lo dejo a mis agentes, he seguido lo que decía mi contrato", afirmó.

Así, mientras Lavagnino espera el anuncio oficial y Rubio continúa pendiente de unas negociaciones que todavía no han llegado a buen puerto, el Valladolid mantiene abiertas varias vías para seguir reforzando su plantilla.