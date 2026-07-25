Getafe y Dépor dejan dudas pero el Málaga ilusiona en pretemporada

Este sábado se han disputado varios partidos de pretemporada, siendo el Málaga el más destacado con un partido emocionante contra el Leicester, aunque con discretos empates de los equipos de Bordalás y ⁠Antonio Hidalgo

Este sábado 25 de julio se han celebrado múltiples partidos de pretemporada de varios equipos de La Liga EA Sports. Por ello, una vez finalizados todos los encuentros, hay que hacer un repaso de cómo han ido estas jornadas de entrenamiento. Los resultados han sido bastante sorprendentes, con el Getafe de Bordalás siendo incapaz de hacer ni un gol al Valladolid, equipo de Segunda división. Un empate a cero también lo ha firmado el Deportivo de A Coruña, siendo el Málaga el equipo que mejores sensaciones ha dejado.

También han jugado varios equipos de la Liga Hypermotion, como el Mallorca y Las Palmas, con resultados muy diferentes. Luis García se ha estrenado con victoria al frente del equipo balear, mientras que los amarillos han perdido ante el Al-Ittihad, en un enfrentamiento que ha tenido poco de amistoso.

El Getafe de Bordalás sufre contra el Valladolid

José Bordalás llevaba dos victorias en esta pretemporada con el Getafe, aunque siempre por la mínima. Sin embargo, en un choque contra el Valladolid han sido incapaces de ver portería, dejando varias dudas de cara al inicio de una temporada muy importante para ellos, en la que competirán en Europa gracias a su clasificación a la Conference League.

El más destacado de los azulones fue Chrisantus Uche, quién guio al equipo pero no fue capaz de marcar. Sin embargo, fueron los vallisoletanos los que dominaron el encuentro, llegando a la portería rival en varias ocasiones, aunque con el acierto de la defensa de Bordalás.

El Deportivo de A Coruña no puede pasar del empate contra el Oviedo

El club gallego ha sido un equipo muy destacado en el mercado de fichajes, con varios bombazos como la incorporación de Aubameyang, pero en este enfrentamiento contra el Oviedo no ha habido un juego muy destacado. El recién ascendido a la Primera división se ha medido al equipo que ha descendido a la categoría de plata, aunque en un amistoso de pretemporada no han estado muy diferenciados.

A pesar de varios intentos del Depor, no han estado acertados de cara a puerta. Además, este encuentro ha hecho contener el aliento en algunas ocasiones, con los cambios de Alti, lateral, e Ilyas Chaira después de notar varios dolores, aunque sin más importancia.

El Málaga empata pero avisa a sus rivales en su regreso a Primera división

El mejor partido de la jornada ha sido el del equipo 'boquerón', a pesar de que también hayan resuelto el encuentro con un empate. Sin embargo, en su caso la igualdad en el marcados ha sido con tres tantos y contra el Leicester. Fue el equipo inglés el que abrió el marcador en una primera parte en la que fueron cogiendo ritmo, pero en el segundo tiempo hubo un festival de goles.

Fue Lois Page el que marcó el primer tanto en el minuto 26, con el Leicester mereciendo ir por delante. Pero Funes hizo múltiples cambios en el segundo tiempo y fue cuando los malagueños dominaron el juego. Anotaron Chupete y Aaron Ochoa para remontar el primer gol en contra, aunque poco duró la alegría con los goles de Coulibaly y Neale en los últimos diez minutos. Pero apareció Dotor para marcar el tercero y firmar las tablas en el minuto 93, dejando un aviso importante a sus rivales en Liga.