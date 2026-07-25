Quique Sánchez Flores acelera por una de las promesas del fútbol español

El Alavés llega a un acuerdo para el fichaje de Miguel Rodríguez, quién ha destacado en la Eredivisie y ahora regresa a La Liga para ponerse a las órdenes de Sánchez Flores

Las pretemporadas de los equipos de La Liga EA Sports ya han dado inicio, mientras el mercado de fichajes sigue muy activo. Los directores técnicos y entrenadores de cada club pueden comprobar en estos primeros partidos y entrenamientos cuáles son las posiciones que más necesitan reforzar. En el caso del Alavés, la delantera necesita a un extremo de calidad y Quique Sánchez Flores lo ha encontrado en la Eredivisie.

El Alavés está a punto de fichar a Miguel Rodríguez como tercer refuerzo en este mercado de fichajes. El jugador español ha dejado muy buenas sensaciones en el Utrecht, por lo que el conjunto babazorro ha apostado por hacerse con sus servicios en propiedad, una operación que se hará oficial en los próximos días.

El Alavés, muy cerca de cerrar el fichaje de Miguel Rodríguez

Quique Sánchez Flores ha pedido refuerzos para el ataque del Alavés y el club apuesta por el talento joven, como ya ha demostrado en otros movimientos de este mercado. En este caso, su nueva incorporación va a ser la de Miguel Rodríguez, habiendo llegado ya a un acuerdo con el club neerlandés por su traspaso en propiedad.

El extremo izquierdo llegará a Mendizorroza para pelear por la titularidad en la banda, que se disputará con Abde Rebbach. Miguel Rodríguez tiene 23 años y destacó en el Celta de Vigo, dónde llegó a debutar en el primer equipo, pero ante la falta de hueco trató de hacerse hueco en el fútbol internacional, fichando por el FC Utrecht. En la Eredivisie logró destacar gracias a su velocidad y al desmarque en el uno contra uno. Ahora regresa a La Liga por unos 4,5 millones de euros.

La llegada del jugador gallego supondrá el tercer fichaje para el conjunto albiazul, que se unirá a Ville Koski y Mikel Rodríguez, dejando claro que el Alavés apuesta por el talento joven y en propiedad, y si no funcionan ya habrá tiempo para cesiones o ventas.

El Alavés tiene la primera prueba de fuego contra el Girona y sin Ville Koski

A la espera de oficializar este tercer traspaso, el equipo vasco debutará en pretemporada con un partido amistoso contra el Girona. Este sábado 25 de julio Quique Sánchez Flores debutará como técnico del Alavés en este primer partido de entrenamiento, pero no podrá probar a uno de sus fichajes. Es Ville Koski el jugador que se cae de la participación en esta prueba, debido a que ha sufrido una conmoción cerebral durante los entrenamientos. Aunque eso sí, sin meyor peligro, pero debe guardar reposo.