Mariano Díaz le lanza un mensaje a Quique Sánchez Flores en pleno debate por su futuro

El club babazorro abre la pretemporada con el gol de Mariano Díaz ante el Eibar, que abre su futuro en el conjunto de Quique Sánchez Flores al no tener protagonismo la pasada temporada

El Alavés dio el pistoletazo de salida a la pretemporada con el encuentro ante el Eibar, para disputar el Trofeo Villa de Laguardia. El choque, celebrado en el estadio Óscar de Marcos, tuvo que decidirse en la tanda de penaltis tras los goles de Mariano Díaz y Jon Bautista. En este sentido, Sivera fue determinante bajo palos deteniendo dos de los cinco lanzamientos que recibió, que se suma a la nota positiva el delantero dominicano.

El conjunto de Quique Sánchez Flores dominó el partido, sobre todo en una primera parte en la que solo le faltó el gol al Alavés, aunque el Eibar tuvo sus ocasiones para abrir el marcador. No obstante, la mejor ocasión del primer tiempo la tuvo Toni Martínez con un remate de cabeza que finalmente no supo dirigir, a diferencia de cómo está acostrumbrado. Sin embargo, fue Jon Bautista el que abrió el marcador en el 40' con un disparo lejano.

Sivera emerge como héroe y da al Alavés el Trofeo Villa de Laguardia

Jesús Owono, que fue titular por delante de Sivera, no pudo evitar el primero del partido para el Eibar, pese a que el disparo no iba con gran fuerza. Por otro lado, Mariano Díaz estaba siendo una amenaza para Joseba Bermejo, que fue protagonista a lo largo del choque, pero fue batido en el minuto 60 por un disparo cruzado del delantero del Alavés. Los de Quique Sánchez Flores fueron mejores pero no supieron remontar.

Además, Mariano Díaz siguió teniendo ocasiones para darle la vuelta al marcador, sobre todo en un remate de cabeza que se estrelló en el larguero, con el tiempo prácticamente cumplido. Por ello, el Trofeo Villa de Laguardia se tuvo que decidir desde los once metros, dónde apareció un estelar Antonio Sivera para detener dos penaltis y darle el título al Alavés de Quique Sánchez Flores, que empieza con buenas sensaciones el curso.

El futuro de Mariano Díaz se vuelve a abrir

Mariano Díaz, que tiene contrato hasta 2027, vuelve a abrir el debate sobre su futuro. El delantero no contó para Coudet ni para Quique Sánchez Flores durante la temporada pasada. De hecho, su último encuentro fue el pasado ocho de marzo ante el Valencia, dónde disputó tan solo siete minutos en la derrota del conjunto babazorro. Desde ese partido en Mestalla, el atacante no tuvo ni un minuto más en el resto de competición.

El gol de Mariano Díaz puede suponer un declaración de intenciones de cara a la temporada que viene, pese a que Quique Sánchez Flores tuvo la decisión tomada desde que llegó al Alavés. El delantero dominicano tiene por delante tres partidos más de pretemporada que podrían decidir su futuro en el conjunto babazorro, sobre todo por el hecho de tener más o menos protagonismo durante la campaña 2026/2027.

En este sentido, el Alavés tiene fijado un nuevo encuentro amistoso para el próximo sábado 25 de julio, dónde los de Quique Sánchez Flores se medirán al Girona. Seis días después será el turno de enfrentarse al Castellón, que ha estado muy cerca de ascender a Primera División, pero perdieron en las semifinales del playoff ante el Almería. Por último, el club babazorro se verá las caras con el Racing de Santander, de vuelta en LaLiga.

La situación del Alavés en el mercado de fichajes

Por otra parte, la figura de Mariano Díaz no es la única de la que puedan estar pendientes en el Alavés, que se está moviendo en el mercado de fichajes. El club babazorro ya ha anunciado el fichaje de Mikel Rodriguez, que firma hasta 2027 para reforzar el centro del campo del conjunto de Quique Sánchez Flores. El del español ha sido la única incorporación hasta el momento, pero todo parece indicar que no será la única.

Además, hay jugadores como Antonio Blanco que interesan en España. El centrocampista es uno de los indiscutibles del Alavés y pieza clave tanto con Coudet como Quique Sánchez Flores, pero el interés de diferentes equipos de LaLiga le podría alterar el plan. Por otro lado, Víctor Parada sí ha confirmado su salida al Spartak de Moscú por cinco millones de euros, siendo la única venta en forma de traspaso hasta el momento.