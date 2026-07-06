Antonio Blanco pospone su decisión con Betis, Villarreal, Alavés y Real Madrid a la espera

El pivote cordobés de 25 años, que también ha suscitado interés en varios conjuntos extranjeros, ha entrado en su último año de contrato con el club vitoriano y se ha convertido en una atractiva oportunidad de mercado después de firmar una excelente temporada en la que se ha proclamado el mejor recuperador de LaLiga EA Sports

El Real Betis se ha planteado un mercado estival de fichajes en el que si bien la prioridad es un '9' de garantías anotadoras, la zona más remodelada será la medular: ya ha salido el traspasado Sergi Altimira y a cambio ha aterrizado este sábado el uruguayo Facundo Bernal. Sólo es el primer cambio de un verano en el que también se espera la llegada de Dani Ceballos y la salida de Nelson Deossa, con opciones también para al menos estudiar el caso de Marc Roca.

Todo ello se suma el final de la cesión de Sofyan Amrabat, que deja a Manu Fajardo buscando un pivote defensivo. Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, además del propio futbolista marroquí -siempre que en Fenerbahçe rebaje sus exigencias-, en el casting hay otros como el internacional belga Nicolas Raskin, el uruguayo Emiliano Martínez (SE Palmeiras) o el italiano Cesare Casadei (Torino FC). También ha habido movimientos por el español Antonio Blanco, que esta misma semana ha entrado en su último año de contrato con el Deportivo Alavés y se postula como una magnífica oportunidad de mercado... para quien esté dispuesto a invertir fuerte.

Antonio Blanco sabe del interés Betis y Villarreal, pero lo deja todo en manos del Alavés

ED se ha puesto en contacto con fuentes del entorno directo del futbolista cordobés para conocer de primera mano los planes con los que encara este último verano como futbolista del Deportivo Alavés, después de dos años y medio de crecimiento constante. Sólo en esta 25/26, el mediocentro natural de Montalbán ha sumado 3.239 minutos entre 36 jornadas de LaLiga EA Sports y tres de la Copa del Rey aportando dos goles más tres asistencias y proclamándose el mejor recuperador del campeonato.

En total, acumula como blanquiazul 131 encuentros oficiales (2 G + 5 A); es uno de los capitanes de la plantilla y el club vasco da por amortizadísimo los cuatro millones de euros que pagó en 2023 por el 50 por ciento de sus derechos. Es decir, no se siente forzado a venderle para 'no quedarse con las manos vacías' y, teniendo en cuenta que la mitad de lo que recaudase sería para el Real Madrid, se plantea seriamente si no es más rentable disfrutar de un jugador de su demostrada valía un curso más antes que intentar fichar a su sustituto con un presupuesto mínimo.

Por eso, aunque desde hace semanas circulan informaciones que apuntan a que podría salir por 10 millones de euros (cinco para club y mínima plusvalía para el 'Glorioso'), la información que maneja este periódico apunta a que el precio al que han sido remitido los clubes que han preguntado ha sido mucho más alto y cercano a los 20 millones de su cláusula de rescisión.

El fichaje de Antonio Blanco, una cazuela a fuego lento

Más que una negativa a vender, es un maniobra para ganar tiempo y esperar a ver cómo evoluciona un mercado que siempre suele permanecer aletargado hasta la recta final y que se hará aún más largo este verano, con Mundial de por medio. Ayuda a ello Antonio Blanco, que tampoco evidencia tener prisas pese a ser perfectamente sabedor de que hay varios clubes extranjeros que han preguntado por su situación y también algunos de LaLiga española.

Uno de ellos ha sido el Real Betis y otro es el Villarreal CF, dos clubes que jugarán UEFA Champions League. No obstante, el mediocentro de 25 años ha transmitido plenos poderes a sus representantes para hablar y escuchar a quien ellos deseen. Mientras, ha permanecido ajeno a todo, disfrutando de sus vacaciones y centrado en iniciar la pretemporada con el Alavés a la espera de noticias pero dispuesto a seguir en Vitoria hasta 2027. No ha decidido nada aún y no va a forzar ninguna situación. No se esperan novedades importantes hasta bien entrado el mes de agosto. Otra cazuela que cocerá a fuego lento.