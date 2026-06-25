El Betis se mueve por el fichaje de Antonio Blanco pero el Alavés se descuelga con un precio inviable

Si bien se trata de un futbolista del que existen muchos informes favorables en la dirección deportiva verdiblanca, las desorbitadas exigencias del Deportivo Alavés por su capitán pese a entrar en su último año de contrato convierten en utópica una hipotética negociación en los términos en los que informa la prensa vitoriana. La mitad del dinero, eso sí, iría a las arcas del Real Madrid

El nombre de Antonio Blanco se ha colado este jueves en la actualidad de un Real Betis que busca mediocentros (en plural) para este mercado veraniego de fichajes en el que el director deportivo, Manu Fajardo, deberá suplir el traspaso de Sergi Altimira, que está a punto de completar su fichaje por el Sporting Clube de Portugal; el de Nelson Deossa, que también tiene muy avanzada una cesión con obligación de compra con el Vasco da Gama; la salida de Sofyan Amrabat tras su préstamo, debido a las altas exigencias económicas del Fenerbahçe SK; e incluso puede que también deba paliar alguna marcha más, como la de un Marc Roca que ha sido tanteado para volver al RCD Espanyol.

El Betis recupera un viejo interés por Antonio Blanco, capitán del Deportivo Alavés

En este agitado contexto ha reaparecido el interés en el pivote defensivo del Deportivo Alavés, que lleva años siendo monitorizado por el club verdiblanco y de quien la secretaría técnica guarda informes muy interesantes desde su etapa en el filial del Real Madrid. Después de una temporada 2025/2026 en la que ha vuelto a ser una pieza indispensable en el conjunto vitoriano, Antonio Blanco entra este verano en su último año de contrato (tiene firmado hasta el 30 de junio de 2027) y por el momento no maneja oferta formal alguna. No obstante, desde las oficinas de Mendizorroza reconocer tener constancia de un reciente movimiento del Real Betis para conocer los planes del club vasco y del propio futbolista cordobés.

Así lo asegura este jueves una información publicada por el diario El Correo en la que, sin embargo, también confirman de fuentes cercanas al Alavés que, si bien están forzados a estudiar toda propuesta que llegue por el '8' blanquiazul no tienen presión alguna por traspasarle. De hecho, la mencionada noticia argumenta que el 'Glorioso' da por amortizadas las inversiones que hizo en su día por el propio Antonio Blanco y por el portero Antonio Sivera (también acaba en 2027), considera a ambos piezas esenciales por su alto rendimiento y por su condición de líderes del vestuario (son dos de los capitanes del plantel) y no ve problema alguno en el hecho de que se marchen como agentes libres dentro de un año.

El desorbitado precio que el Alavés pide por Antonio Blanco: 20 millones de euros

De este modo, la respuesta del Alavés al Betis y a todos los que se han acercado pidiendo precio por Antonio Blanco ha sido sorprendente: para sentarse a negociar, exige ofertas que se acerquen mucho a los 20 millones de euros en los que está cifrada la cláusula de rescisión del que fuera canterano madridista. Sólo en esta 25/26, el mediocentro natural de Montalbán (Córdoba) ha sumado 3.239 minutos entre 36 jornadas de LaLiga EA Sports y tres de la Copa del Rey (dos goles y tres asistencias); en total, acumula 131 encuentros oficiales (2 G + 5 A) en sólo dos temporadas y media.

En enero de 2023, el Real Madrid canceló un préstamo al Cádiz CF en el que sólo había jugado cuatro choques en la primera mitad de la 22/23 y le cedió al Alavés, que acabó ejerciendo una opción de compra de 4 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos del futbolista. Ésa es una de las razones por las que los vitorianos no se han planteado vender antes al mediocentro defensivo ni están por la labor de reducir su precio. En un hipotético pago de su cláusula íntegra, sólo ingresarían 10 millones y la plusvalía sería de seis. No obstante, una inversión en esos términos se aleja bastante de la idea que maneja el Real Betis por mucho que estén a punto de vender a Sergi Altimira por esa misma cifra (18+4 pagará el Sporting) o a Nelson Deossa por algo más de la mitad.