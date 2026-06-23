Dani Ceballos anima el mercado de fichajes del Betis con una foto de su mudanza: "Un día menos"

El enésimo capítulo del culebrón de todos los veranos viene más fuerte que nunca: unas fotos de una empresa de mudanzas sirven de adelanto de la cantada salida del futbolista utrerano tras nueve años en el Real Madrid

Está el dinosaurio del 'Auxilio, me desmayo, que fichen a Dani Ceballos'. La clásica fotografía en Utrera, en casa de sus abuelos con un cuadro de su etapa como jugador del Real Betis como oportuno fondo de imagen. Corazones en verde y blanco. La afición bética lleva muchos años ya viviendo todo tipo de guiños e ingentes cantidades del salseo típico del mercado de fichajes. Son incontables los posibles gestos del centrocampista del Real Madrid que han sido interpretados como antesala del anuncio de un regreso que, por un motivo u otro, siempre se acaba frustrando.

Dani Ceballos completa su mudanza: el adiós al Real Madrid está decidido

El verano de 2026 llega con una nueva entrega del 'culebrón Ceballos' y la promo no puede ser más potente: fotografías de la mudanza que confirmaría el adiós al Real Madrid. Las cosas de las redes sociales. Con la mejor intención del mundo, un operario de la empresa de mudanzas El Recadero Raúl agradece al futbolista la confianza con una 'storie' de Instagram en la que se ve su casa de la capital de España llena de cajas cerradas y una furgoneta abandonando aparentemente la Comunidad de Madrid. Como cabe entender en estos tiempos que corren, la publicación se hizo viral en cuestión de minutos. Vamos, que está en boca de todos.

No es ningún secreto que el canterano del Betis ha expresado su deseo de poner final a una etapa de nueve años en el Real Madrid -con dos cursos cedidos en el Arsenal FC entre medias- en los que ha coleccionado un palmarés envidable deslucido por ese ostracismo deportivo al que le regalaron las supuestas promesas incumplidas por técnicos como Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso; rematado con la indiferencia con la que le castigó Álvaro Arbeloa. "Un día menos", aporta el propio Ceballos, luciendo músculos en el gimnasio. De fondo, una canción de El Barrio titulada 'Made in...' (Hecho en...). ¿Querían morbo? Pues ahí van dos tazas.

La diferencia con capítulos anteriores del 'Culebrón Ceballos' y una pregunta sin resolver

No obstante, para que esta vez sí sea distinta a los anteriores capítulos del 'culebrón Ceballos', el jugador también es consciente de que debe liberarse del último año de contrato que tiene firmado con la entidad madridista, ya que que el Betis no tiene la más mínima intención de afrontar un traspaso. Y menos en los términos económicos que siempre habían remitido desde el club presidido por Florentino Pérez. Cada vez hay más voces que se apuntan a la teoría del 'Este año sí'.

En esas, en una negociación para lograr una rescisión que le permita negociar con los verdiblancos su llegada como agente libre y ser "un refuerzo de lujo" para disfrutar de una temporada de UEFA Champions League, se supone que anda en estos momentos Dani Ceballos. Las imagenes de su mudanza invitan a pensar en que si no ha cerrado ya su salida, al menos la decisión de marcharse del Real Madrid es del todo irrevocable.

A este enésimo post viral con protagonismo del utrerano -que además está a punto de ser padre y la tierra le tira más que nunca- le falta la fotografía clave para definir este nuevo capítulo del culebrón: ¿Cuál era el destino de esa furgoneta de la empresa de mudanzas? Lo veremos en el próximo episodio.