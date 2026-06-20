Unanimidad ilustre con Dani Ceballos antes de las negociaciones: "Sería un refuerzo de lujo"

La posible vuelta del utrerano genera consenso entre los béticos ilustres y en líneas generales como reflejan las afirmaciones de Jorge Molina antes de que arranquen los contactos

La posibilidad de que Dani Ceballos regrese al Betis ha ganado considerable fuerza en los últimos días por su probable salida gratis del Real Madrid a cambio de perdonar el año de contrato que le resta en el Santiago Bernabéu y se ha generado un debate acerca de la conveniencia de su vuelta a La Palmera.

Así, han sido varias las voces béticas ilustres que se han pronunciado sobre el tema, en su totalidad de acuerdo con la incorporación del centrocampista utrerano al proyecto de Champions en las condiciones antes mencionadas.

Entre ellas se encuentra la del exdelantero bético Jorge Molina, que coincidió en el vestuario con Ceballos y conoce a la perfección tanto lo que puede aportar como su implicación por su profundo sentimiento verdiblanco.

Jorge Molina, convencido de que el Betis acertaría de lleno con Ceballos

En este sentido, el de Alcoy no duda en afirmar que el Betis acertaría de lleno con el fichaje del medio ahora que competirá en la máxima competición continental, afirmado que su vuelta genera completo consenso.

“Sería un refuerzo de lujo. Todo el mundo estaría contento con su regreso”, aseguró uno de los delanteros más queridos y productivos en la historia heliopolitana, y que resalta el arraigo y compromiso con sus colores que siempre ha exhibido el de Utrera.

“Dani ha dado siempre muestras de llevar dentro el beticismo y señales de querer volver, pero entre una cosa y otra no se ha dado”, explicó en el programa El Pelotazo de Canal Sur Radio el alicantino, convencido de que ahora es el momento de que Ceballos se enfunde otra vez la elástica heliopolitana.

Opinión compartida con otros béticos ilustres: "Sería extraordinario"

Una opinión que coincide con la de otros béticos ilustres, caso, por ejemplo de José Juan Romero, actual técnico del Ceuta y verdiblanco confeso, que no duda de la idoneidad de que Ceballos recale en La Cartuja.

"Para mí Ceballos es de lo mejor que hay en España, cuando le han dado continuidad, y de lo mejor que hay en Europa. Pero sin lugar a dudas. Yo, evidentemente, consideraría que es un fichaje extraordinario. Y creo que para Pellegrini, por su idea de juego, le iría genial también, por lo menos desde mi punto de vista", apuntó el exentrenador del Betis Deportivo.

Próximo encuentro Betis-Ceballos para empezar a negociar

Una vez que Ceballos selle su desvinculación del Real Madrid, queda la segunda parte para concretar su vuelta, alcanzar un acuerdo con el Betis en los términos de su contrato, pues, obviamente, deberá reducir de forma considerable sus emolumentos para ajustarlos a la realidad económica verdiblanca.

En este sentido, está previsto que pronto se sienten las dos partes para intercambiar propuestas e intentar llegar un entendimiento para consumar su vuelta, lo que tardará a menos dependiendo de las posturas de ambas partes en el apartado financiero.

Desde luego, en el seno del club entiende que el fichaje de Ceballos sería un paso al frente, pero en ningún caso piensan salirse de los parámetros marcados y esperan que el deseo de volver se traduzca en transigencia en sus condiciones para facilitar las negociaciones. Un asunto que, a día de hoy, entro la atención de buena parte del beticismo.