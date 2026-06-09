Dani Ceballos lo tiene claro y sigue mandando mensajes sobre su futuro: "Volveré"

Aficionado a mandar guiños e indirectas a través de sus redes sociales, el utrerano es consciente de que se presenta una gran oportunidad para volver a vestir de verdiblanco, por lo que piensa apurar el verano mientras sea posible hasta que sus tiempos cuadren con los de La Cartuja

"Y volveré a ese lugar donde este niño vio crecer. Donde jugábamos sin miedo a envejecer. Quiero volver a mi casa, quiero volver a mi hogar. A ese bonito lugar". Con Dani Ceballos, las casualidades no existen, por lo que la elección de la canción de Galván Real 'Volveré' para entrenarse en su casa va indefectiblemente con segundas. Como cuando salió al paso de las informaciones que lo situaban en el Ajax tras un principio de acuerdo de los neerlandeses con el Real Madrid por seis millones de euros. El utrerano, decidido a salir este verano de una vez de Chamartín, no quiere ver pasar el que podría ser su último tren a La Cartuja.

Las posiciones están claras, aunque, ahora, al menos, el Real Betis es consciente de que el mediocentro va a presionar todo lo que pueda. A diferencia de ventanas anteriores, en las que no cuadraron los tiempos, las prioridades y los intereses, en los albores de la 26/27 todo parece cuestión de paciencia y de concesiones. Entre el jugador y su entidad entre 2011 y 2017 ya está todo más o menos acordado. Hace ahora 22 meses, en plena vorágine de finales de agosto de 2024, se sentaron las bases para un contrato de media-larga duración (en principio, tres años fijos y un cuarto opcional o directamente cuatro) con una rebaja de salario para que el '19' cobrara como Isco Alarcón, el tope aquí.

El gran problema, como siempre, es la exigencia madridista de recuperar la inversión realizada hace casi una década: los 15 millones de euros de su cláusula, luego 'adornados' (para no enemistarse con Haro y Catalán) con la asunción de todas las comisiones y compensaciones, así como el pase gratis de Juanjo Narváez. Hace dos veranos, los blancos no se bajaron del burro de los 15 millones, aunque aceptaban un fijo menor, como luego ocurría con el Olympique de Marsella (11+4), aunque, igual que de momento con el Ajax, el campeón de Europa sub 21 tumbó la operación.

Pendientes por ahora de Amrabat, Deossa y Altimira

En su día, Manu Fajardo viró sobre la bocina su punto de mira hacia Londres y consiguió traerse a Giovani Lo Celso por un tercio de lo que pedía el Real Madrid por Ceballos (fueron cinco millones fijos, algunas variables y una opción de compra por 25 millones por Johnny Cardoso). Ahora, la posible venta del rosarino abriría una puerta para el utrerano. En cualquier caso, el Real Betis ha pedido a su canterano que apriete para que le dejen salir gratis o a bajísimo coste. Y en ésas está. Antes, además, en La Cartuja deben cuadrar las cuentas del presente ejercicio con una o varias ventas cuantiosas antes del 30 de junio. Con el posible retorno de Sofyan Amrabat también sobre la mesa, habrá vacantes en la 'sala de máquinas' y las partes confían en que los astros se terminen alineando en algún momento en favor de Dani.