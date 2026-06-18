José Juan Romero le da un palo a Caparrós y pide el fichaje de Ceballos para el Betis: "Es de lo mejor de Europa"

El entrenador del Ceuta, bético confeso, reiteró su respeto al Sevilla FC, después de que Sergio Ramos lo tuviese en mente para su fallido proyecto en Nervión, y deja clara una diferencia con respecto al técnico utrerano

Viene de firmar una gran temporada en Segunda división con el Ceuta, donde está cerca de ampliar un contrato que finaliza en 2027. Pero José Juan Romero es siempre una voz autorizada en el entorno del Real Betis, cuyo filial entrenó durante tres temporadas y media (2016 a 2019). Luego tuvo una primera aventura en el conjunto norteafricano, donde ha hecho historia, y un paréntesis de una campaña en un Eldense al que ascendió a Primera RFEF. A sus 51 años, le falta dar el paso definitivo hacia la elite. Y lo cierto es que su nombre cada vez suena con más fuerza. Fue relacionado con el Espanyol e incluso, como informó ESTADIO Deportivo, también llegó a ser barajado por Five Eleven Capital y Sergio Ramos para su frustrado proyecto en el Sevilla FC.

"Caparrós ha faltado bastante al Betis"

Sin duda, el hecho de que René Ramos, hermano del futbolista camero, sea a su vez el agente del técnico gerenense tenía su peso en esta historia que el protagonista se ha encargado de relativizar. De hecho, sorprendió mucho por su beticismo confeso, si bien ha querido expresar su máximo respeto hacia el club de Nervión. Y de paso, ha recordado dando un palo su diferencia con respecto a otro entrenador sevillista como Joaquín Caparrós, que obviamente nunca habría cambiado tampoco de barrio en la capital hispalense.

"El Sevilla nadie va a decir que no sería la 'bomba' para cualquier entrenador, pero en mi caso... Caparrós ha faltado bastante al Betis, yo no he faltado al Sevilla nunca. Esa es la realidad, eso no va conmigo ni me gusta. Pero sin faltar a nadie, yo no... Imposible, porque sería algo antinatural, no hay más. Ya está: Ceuta", insistió en declaraciones al programa 'Minuto 91' de 7TV Sevilla.

Por otro lado, José Juan Romero tampoco se mordió la lengua acerca del debate existente en torno al posible fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis, una vez que está cerca de alcanzar un acuerdo con el Real Madrid para desvincularse y quedar libre. Su marcha hace ya 9 años aún duele en buena parte de la afición verdiblanca, por más que no haya parado de lanzar guiños para dejar patente sus colores verdiblancos. Pero para el preparador sevillano, lo importante es que se trata de un futbolista de gran nivel que además le vendría como anillo al dedo a Pellegrini.

Dani Ceballos, con continuidad, "estaría en el Mundial"

"Si Ceballos tuviera continuidad, estoy convencido de que estaría en el Mundial. Para mí Ceballos es de lo mejor que hay en España, cuando le han dado continuidad, y de lo mejor que hay en Europa. Pero sin lugar a dudas. Yo, evidentemente, consideraría que es un fichaje extraordinario. Y creo que para Pellegrini, por su idea de juego, le iría genial también, por lo menos desde mi punto de vista. Evidentemente, yo no estoy en su cabeza, pero es un futbolista muy del perfil del mejor Riquelme, cuando lo tuvo en el Villarreal. Y mira el rendimiento que le sacó, que creo que se vio al mejor Riquelme de toda su carrera. Para mí sería un extraordinario fichaje para el Betis, pero además extraordinario en mayúsculas", destacó, deshaciéndose en elogios hacia el centrocampista utrerano.

El relevo de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Además, el entrenador gerenense fue cuestionado por el futuro de Manuel Pellegrini en el Real Betis y qué sucederá cuando el chileno haga las maletas, dejando claro en ese sentido que nadie es imprescindible, por más que su labor esté siento sobresaliente. "Pellegrini llegó en un momento un poco convulso y ha sabido a la perfección gestionarlo todo, en lo deportivo y fuera, creo que es una de las claves de este Betis. En cuanto a su final... Lo extrapolo al Ceuta con mi persona. Cuando se vaya José Juan Romero llegará otro y seguirá como está, y en el Betis pasará lo mismo, llegará alguien y si sigue teniendo los mismos argumentos y el Betis sigue trabajando bien, porque creo que hay que darle su mérito a los que lo gobiernan, el Betis va a continuar. ¿Que logre los éxitos de Manuel Pellegrini? Es verdad que es un extraordinario entrenador que lo está haciendo muy bien en el Betis, pero parecía que tampoco nadie iba a superar a Lorenzo Serra Ferrer y Pellegrini no sé si la ha superado, porque lo que hizo fue también muy fuerte, pero ha vuelto a recuperar en el Betis la ilusión. Y ahora en Champions, que para mí es el mayor de los éxitos", señaló, ofreciéndose a tomar el relevo del 'Ingeniero' en tono de "broma", aunque realmente ya ha dicho en más de una ocasión que es u gran sueño: "Llegará alguien, y si es de Gerena, pues sería excepcional".