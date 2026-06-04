José Juan Romero, la opción del Sevilla y el Betis después de Pellegrini: "Tengo que hacerlo"

"Me podría morir tranquilo", asegura el gerenense, quien no renuncia a su objetivo de entrenar al primer equipo verdiblanco. No obstante, remarca que hablar de sentarse en el mismo sillón que Manuel Pellegrini son "palabras mayores"

José Juan Romero es un entrenador que deja huella allá por donde pasa. Ahora goza de gran predicamento en la AD Ceuta, pero sólo hace falta ver que el estadio del CD Gerena lleva su nombre o escuchar cómo hablan de él algunos de los mejores canteranos del Real Betis en los últimos años para saber hasta qué punto es especial. Sin duda se trata de un técnico de alto nivel a pesar de que nunca haya tenido la oportunidad de dirigir al más alto nivel. Por ahora, claro. En eso anda su representante, René Ramos.

La negociación que su agente ha llevado a cabo como parte de ese grupo inversor que ha estado cerca de comprar el Sevilla FC, el nombre de José Juan Romero ha sonado entre los nombres que meditaba proponer Marc Boixasa en esa primera temporada de transición -algo confirmado por ESTADIO Deportivo de fuentes directas-. También ha sido vinculado con el RCD Espanyol, hasta que Manolo González fue confirmado por Monchi, socio también de los hermanos Ramos en el CD San Fernando 1940. Antes, ya el pasado verano, fue relacionado con el Real Oviedo.

Por todo ello ha sido preguntado el míster sevillano en una entrevista en la Cadena SER en la que ha dejado claro que, obviamente, le cuesta mucho imaginarse con el escudo del Sevilla FC en el pecho; ya que es declarado aficionado del Betis y sentarse en el banquillo del primer equipo verdiblanco es el gran sueño irrenunciable de su carrera deportiva. A Manuel Pellegrini sólo le queda un año de contrato. "Tengo que hacerlo", ha deseado en voz alta José Juan Romero.

José Juan Romero, en la agenda para el Sevilla FC de Sergio Ramos

"Esa noticia me la tomo... a ver, con máximo respeto, porque tengo muchos amigos en el Sevilla y he tenido. Salió aquello, quizás, porque se me relacionaba o porque alguien pudiera pensarlo; pero tengo que decir que es una situación que, primero, no se nos ha dado y, después, que sería prácticamente imposible por mi reconocido beticismo", ha explicado José Juan. "Aparte, estamos hablando que en estos momentos de uno de los grandes equipos europeos y tampoco es algo que yo me haya ni siquiera planteado", ha añadido.

Dirigir al Betis es el sueño de José Juan Romero

"Yo digo siempre que no tengo sueños, que tengo objetivos. No lo sé. Ojalá se diese, por todo lo que sería para mí y para mi familia. Entrenar al Betis sería cerrar ya un círculo y todo. Sería para retirarme ya. No habría nada como llevar al Betis a lograr un título. Me podría morir en paz; pero si no, pues seguro que por otro lado voy a estar allí, porque bueno, tampoco pensaba que iba a estar aquí hoy y estoy. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y lo haré", ha manifestado, augurando que se ve entrenando en LaLiga EA Sports y, a ser posible, en el club de su vida.

Eso sí, suceder a Manuel Pellegrini no es cualquier cosa: "Hablar de Pellegrini es hablar de palabras mayores. Hay veces que me sorprendo cuando el bético habla de Pellegrini, o hablo de historia con el bético, que sabe lo que ha sido el Betis. Junto con Serra Ferrer no hay nadie que se le pueda equiparar a Manuel como entrenador. Ojalá hiciéramos media trayectoria o un cuarto de trayectoria como la de él".