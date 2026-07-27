El Mundial dispara el precio de cuatro centrocampistas en la órbita del Betis

Monitorizados en La Palmera para la zona ancha, la tasación de Gustavo Puerta, Ounahi, Raskin y Lira ha incrementado notablemente con el mercado en plena ebullición

La disputa del Mundial ha aumentado la complejidad del mercado de fichajes al retrasar las operaciones e inflar más si cabe los precios al situar a numerosos futbolistas en el centro del escaparate internacional.

Realidad que, como el resto de equipos, sufre el Betis en su afán por reforzar puestos clave como la delantera o el centro del campo. Es cierto que los objetivos que han trascendido hasta ahora para la punta de lanza ninguno ha disputado la magna cita, pero, en cambio, sí lo han hecho varios de los nombres que gustan para la zona ancha y que han sido vinculados con los verdiblancos a lo largo de este verano.

Su participación y rendimiento con sus respectivas selecciones han provocado que en pleno mercado haya subido la cotización de manera sensible hasta de cuatro nombres que están en la lista de Fajardo o que han sido relacionados recientemente.

Ounahi y Puerta suben ocho millones

Son los casos del marroquí Ounahi, del Girona y muy del gusto de Fajardo; el colombiano Gustavo Puerta, en las filas del Racing; el belga Nicolas Raskin (Glagow Rangers) y el mexicano Erik Lira, de Cruz Azul y vinculado desde por medios aztecas.

Todos ellos, en mayor o menos medida, son monitorizados por la dirección deportiva, y resulta especialmente destacable el repunte experimentado en la cotización de Ounahi y Puerta, pues ambos han crecido en ocho millones tras jugar el Mundial.

De ese modo, tanto el internacional con Marruecos, en la puerta de salida tras el descenso del Girona, como el cafetero han pasado de 10 millones a la conclusión del curso a 18 en la última revisión de Transfermarkt, merced a su rendimiento en el torneo mundialista, lo que incluye lógicamente en las negociaciones para un traspaso. Y es que supone un crecimiento del 80%.

Raskin alcanza los 17 millones y Lira, los 14

También ha sido considerable el crecimiento de Raskin, ahora cinco millones más que antes de iniciar su andadura en el Mundial, para plantarse en 17 millones de euros (un 41,7 % más).

Menos ha sido el impacto del evento internacional en la tasación de Erik Lira, pero no por ello deja de ser reseñable tanto en cuanto ha incrementado su valor en dos kilos para llegar a los 14 actuales, lo que supone una subida del 16,7%.

Cabe decir que el Mundial no ha repercutido en el valor de todos los jugadores que lo han jugado, pues por ejemplo no ha sido revisado la cotización de Amrabat, que permanece, tras varias bajadas, en 10 millones después de apenas haber tenido protagonismo con Marruecos.