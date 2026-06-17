Dani Ceballos sigue haciendo su parte y el Real Madrid medita ya la rescisión

El utrerano, que es consciente de que no entra en los planes de Mourinho, ha comunicado al club merengue que no aceptará ninguna oferta de otro club que no sea el verdiblanco, manteniéndose firme en su propuesta de renunciar a su último año de contrato y otros pluses por la carta de libertad

Dani Ceballos no irá al Ajax ni piensa aceptar ninguna oferta que no sea la del Real Betis. A escasas semanas de alcanzar la treintena, el mediocampista ha comunicado al Real Madrid que desea volver a casa y que, dado que no cuenta para José Mourinho, entiende que lo mejor es llegar a un acuerdo para rescindir, proponiendo la renuncia a su último año de contrato (unos ocho millones de euros brutos de salario y otros pluses por objetivos que podrían lograrse) como compensación para la entidad merengue, reacia hasta la fecha a dejarle ir por menos de esos seis millones acordados con el conjunto neerlandés.

En Amsterdam ya se dieron hace tiempo por enterados, cuando, tras alcanzar un entendimiento económico con los blancos, chocaron con los deseos del utrerano, que no piensa permitir que el tren en dirección ahora a La Cartuja se le escape esta vez. De hecho, el equipo ahora dirigido por Míchel Sánchez puso sus ojos en otro español para su 'sala de máquinas', el barcelonista Marc Casadó, que también gusta a los heliopolitanos por cierto. No obstante, desde el entorno del '19' deslizan cierto optimismo acerca de una rápida resolución del 'culebrón' que pasaría claramente la pelota al tejado bético.

Los compañeros de PTV Sevilla avanzan, de hecho, que Dani Ceballos y el Real Madrid estarían próximos a un pacto para la desvinculación del centrocampista, que se convertiría en agente libre y, como desea su anterior entidad, podría llegar a coste cero, 'conditio sine qua non' para que encajara en las posibilidades monetarias verdiblancas. Incluso, se trataría de reactivar el acuerdo verbal entre las partes de agosto de 2024, cuando se aceptó su desembarco (entonces en La Palmera) con una considerable rebaja de sus emolumentos, cobrando algo menos que el que más aquí (Isco Alarcón) y repartiendo lo que iba a percibir allí en dos años en cuatro temporadas.

Primero, vender a Altimira y, si es posible, a Deossa; luego, a fichar

La prioridad en La Cartuja sigue siendo la de reunir entre 20 y 30 millones de euros en plusvalías de aquí al próximo 30 de junio para cuadrar las cuentas y conseguir una mayor holgura en el tope salarial de la 26/27, aunque ya se ha dejado claro a River Plate, de momento el pretendiente más activo por Nelson Deossa, que no se malvenderá al colombiano, prefiriendo dar algunas pérdidas. Sí parece más avanzado lo de Sergi Altimira, que espera un paso al frente del RB Leipzig tras la propuesta de 18+4 millones del Sporting CP que agrada al Real Betis.

Asegurados prácticamente 15 millones limpios de superávit en la operación, dado que el de Cardedeu costó 1,4 y tanto él como su familia conserva el 15% de sus derechos, toca sumar los 2,8 millones que el Rayo Vallecano pagará por el 80% del pase de Nobel Mendy así como otros pluses por rendimiento particular y colectivo de ex jugadores como Jesús Rodríguez y Assane Diao (clasificados con el Como 1907 para la Champions League). Desde el 1 de julio, con borrón y cuenta nueva, a por fichajes, con Dani Ceballos puede que ya 'regalado'.