Respuesta negativa del Real Madrid a Dani Ceballos que no altera el plan del Betis para su regreso

El club madridista ha declinado la propuesta del utrerano de salir gratis a cambio de perdonar su sueldo como parte de un guion que contemplan en La Palmera, donde tienen las ideas muy claras con el utrerano

El culebrón de Dani Ceballos está de vuelta este verano una vez que se enfriaron los avances con el Ajax, frenados de manera por el propio futbolista en redes, y no cabe duda que dará mucho que hablar durante el verano al presentarse de nuevo la posibilidad de su regreso a La Palmera.

El utrerano mandó un nuevo guiño hace una semana y en el Betis se muestran muy prudentes con este asunto, sin prestarle aparentemente de puertas para fuera pero pendientes internamente de su situación y las condiciones para su vuelta.

El Betis lo quiere, pero en condiciones muy ventajosas

Es decir, que el club verdiblanco considera la incorporación del de Utrera a sabiendas que apuntalaría el centro del campo del proyecto Champions, pero no realizará ningún desembolso importante y solo se lanzará si llega gratis o a un coste bajo.

Cabe recordar que cuando trascendieron las negociaciones con el Ajax se aseguró que el montante de la operación rondaba los seis millones de euros, muy por debajo de los 15 kilos que pedía el verano pasado el club blanco, y ligeramente inferior a los siete millones de su valor de mercado.

Lo cierto es que Ceballos entra en su último año de contrato y que integra la lista de descartes de Mourinho para el ejercicio venidero, por lo que el Real Madrid no tiene la sartén por el mango y deberá transigir en las conversaciones.

El Real Madrid le niega a Ceballos la posibilidad de salir gratis

Dentro de este contexto favorable al Betis, Ceballos habría puesto sobre la mesa madridista la vía de salir gratis del Santiago Bernabéu en este periodo estival a cambio de perdonar el dinero correspondiente a su último año de contrato, o al menos, así lo asegura el conocido medio The Athletic.

Sin embargo, esta propuesta habría sido rechazada de plano por la planta noble del Real Madrid, que, de momento, en los albores del mercado, se planta en la intención de obtener algún rédito por su traspaso, conscientes, eso sí, que el tiempo juega en su contra.

Y es que en Chamartín se mantienen a la espera que llegue alguna oferta que convenza a Ceballos y le permita hacer caja, pero conocen de sobra la intención del centrocampista de Utrera de regresar a su casa, porque nunca la ha ocultado.

Ceballos presionará para que el Real Madrid ceda en sus pretensiones

En este sentido, si recibe luz verde del Betis, con un perfil bajo de cara a la galería en este asunto pero con las ideas claras, el utrerano presionará a lo largo del mercado para que los capitalinos se vean obligados a ceder en sus pretensiones en aras de los intereses heliopolitanos.

Fajardo desea potenciar la medular, en la que habrá varias salidas, y Ceballos encaja perfectamente en todos los sentidos, por lo que si no se tuerce el deseo de nadie de los implicados todas las partes parecen condenadas a entenderse.

No obstante, resulta evidente bien esta posible operación se cocerá a fuego muy lento a la espera de que el Real Madrid transija y favorezca un regreso en condiciones muy ventajosas para el Betis, que también necesitará que el utrerano ajuste su salario a los parámetros económicos verdiblancos.