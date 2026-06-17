El Betis toma posiciones por Marc Casadó: lo que pide el Barça y la competencia verdiblanca

Desde la capital catalana aseguran que el club heliopolitano pretende hacerse con los servicios del joven centrocampista catalán, que tiene decidido marcharse este verano tras confirmarle Hansi Flick que no puede concederle el protagonismo que desea

El Real Betis se mueve con cautela en estos compases iniciales del mercado, centrado en la 'operación salida' para generar los necesarios ingresos que le permitan cuadrar las cuentas antes de final de mes. Pero eso no significa que Manu Fajardo no se mueva en diferentes frentes con una hoja de ruta muy clara. La delantera y el lateral izquierdo son dos de las posiciones prioritarias que se verán reforzadas, estando también atenta la dirección deportiva a oportunidades que puedan surgir en otros puestos, como el lateral diestro o el eje de la zaga. Pero tampoco hay dudas de que el centro del campo se verá remozado, pues se dan por hechas las salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, la continuidad de Amrabat tampoco está asegurada y no habría que descartar incluso la marcha de Lo Celso, con Marc Roca también en la órbita del Espanyol.

El Rea Betis, entre las tres mejores opciones, junto a Real Sociedad y Ajax

Se tantean mediocentros, por tanto, de diferentes perfiles, apuntándose en las últimas horas el nombre de Marc Casadó, que a sus 22 años tiene decidido salir del FC Barcelona este verano ante la falta de oportunidades. Hansi Flick fue sincero con él en la conversación que mantuvieron hace unas semanas y el catalán ha dado órdenes a su agente, el poderoso Jorge Mendes, para que busque un nuevo destino, indicando el diario Sport que el Real Betis quiere hacerse con sus servicios y se presenta como una de las tres mejores opciones que tiene sobre la mesa.

El FC Barcelona lo tasa en 20 millones de euros

Junto a los verdiblancos, las otras dos vías con más peso según dicha fuente serían la Real Sociedad y el Ajax de Ámsterdam, si bien el club neerlandés solo ofrecería una cesión y en el Camp Nou prefieren un traspaso. A poder ser, de hecho, antes del 30 de junio, para enjugar con ello las pérdidas del ejercicio. El problema es que el Barça lo ha tasado en 20 millones de euros, dos por encima del valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt, y como indican desde la Ciudad Condal, en La Cartuja posiblemente tratarían de llevárselo adquiriendo solo un porcentaje del pase, fórmula muy utilizada en los últimos tiempos por los dirigentes béticos.

La Premier League, también atenta

Pero los tres equipos mencionados no son los únicos que andan tras los pasos del joven centrocampista azulgrana, que destaca tanto por su intensidad física a la hora de recuperar como en la buena salida de balón. Así, ayer mismo se apuntaba en Inglaterra, concretamente The Sun, que el Manchester United también podría volver a la carga, después de que el pasado mes de enero ya hiciera algún tímido movimiento.

Los números de Marc Casadó en el FC Barcelona

En ese momento, Marc Casadó era reacio a salir. Pero ahora, pese a tener contrato hasta 2028, ha entendido que en el cuadro culé no tendrá el protagonismo que desea. La pasada campaña, sin ir más lejos, solo fue titular en 15 de los 34 encuentros en los que participó entre todas las competiciones, sumando 1.397 minutos y una asistencia. Pero todo apunta a que su rol será más secundario aún tras la recuperación de Gavi y Marc Bernal.

Más 'novias' y un claro deseo: seguir en Europa

También ha habido en el pasado acercamientos por parte del Atlético de Madrid y en Alemania se ha apuntado el interés del Bayer Leverkusen. 'Novias', desde luego, no le faltan, por lo que el Real Betis no lo tendrá fácil para hacerse con un futbolista que contabiliza en total 75 choques con la camiseta azulgrana y ha llegado a ser internacional absoluto con Luis de la Fuente, jugando dos encuentros de la Nations League en noviembre de 2024.

Lo que sí tiene claro a priori el de Sant Pere de Vilamajor es que desea seguir jugando en alguna de las principales ligas europeas. Por ello, ya descartó una propuesta de un club turco y tampoco le atrae en principio la opción de poner rumbo a Arabia Saudí, donde son varios los clubes que están atentos. De hecho, el club catalán no descartó la opción de incluirlo en la operación por Joan Cancelo con el Al Hilal. Pero no parece que ese vaya a ser el camino. En breve se espera que su agente aterrice en Barcelona para tratar el traspaso de Ansu Fati al Mónaco y dicha reunión podría ser aprovechada para avanzar también en la salida de Marc Casadó.