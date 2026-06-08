El Espanyol de Monchi no ve imposible el fichaje de Marc Roca

El mediocentro verdiblanco ha sido relacionado con el conjunto perico, donde se formó y ha admitido que le gustaría volver algún día, y desde Barcelona aseguran que no se trata de un sueño irrealizable

El Real Betis necesita cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio con algo más de 20 millones de euros en traspasos. No hacerlo no supondría tampoco ningún descalabro. Pero sí afectaría al límite salarial con el que se arrancará la 26/27. Por ello, en La Cartuja se centran en estos momento en dicha misión, para conocer así los recursos de los que dispondrá Manu Fajardo a la hora de fichar, siendo varios los futbolistas señalados para hacer caja.

Como viene informando ESTADIO Deportivo, la idea es hacerse fuertes para retener a baluartes como Abde o Natan, optando en su lugar por vender a piezas más prescindibles como Nelson Deossa, por el que River Plate ya presentó una oferta, o Sergi Altimira, que fue descartado por el Sporting de Portugal pero sigue en el punto de mira de conjuntos ingleses o alemanes, como el RB Leipzig. Incluso se valora la marcha de Lo Celso. Pero hasta ahora nadie había metido en esa ecuación Marc Roca.

Muchos movimientos en el centro del campo del Real Betis

A priori, el catalán cuenta con plaza fija en un centro del campo que puede verse profundamente remozado si a las citadas salidas de Deossa y/o Altimira se suma la de Sofyan Amrabat, al que se pretende retener pero sin alcanzar lo que pide por ahora el Fenerbahçe. Pero desde Cataluña se apunta que el de Vilafranca del Penedès está en la órbita del Espanyol, donde se formó y dio el salto a la elite.

Con contrato en vigor hasta 2029, el mediocentro ha sido el octavo jugador de la plantilla más utilizado por Manuel Pellegrini en su tercera campaña en el Real Betis. Tras operarse en mayo del pasado año para solucionar los problemas de tobillo que le mantuvieron varios meses en el dique seco, ha dejado atrás su calvario y ha vuelto a jugar con la regularidad de su primer curso.

Los números de Marc Roca en la 25/26

En concreto, ha sumado 2.717 minutos repartidos en 40 encuentros oficiales, en los que ha firmado un gol y tres asistencias. Por ello, no parece fácil que en La Cartuja le vayan a abrir la puerta tan fácil, aunque su valor de mercado, a sus 29 años, sea de 4 millones de euros según la web especializada Transfermarkrt. Cabe recordar en este sentido que el club heliopolitano pagó 4,5 kilos por su pase al Leeds United hace dos veranos, tras una primera campaña en la que militó cedido.

Pero según apunta el periodista Quique Iglesias, de la Cadena Cope, su fichaje no es un deseo imposible para el Espanyol, con el morbo añadido de que el nuevo responsable de la planificación perica no es otro que Monchi, ex director deportivo del eterno rival verdiblanco.

El deseo de Marc Roca para el "futuro"

Al respecto, Marc Roca no ha escondido nunca que le gustaría vestir de nuevo de blanquiazul en un futuro, como hizo en los 121 encuentros que jugó durante cuatro temporadas. "Es el club de mi vida y me ha visto crecer. Además es el club que sigo desde lejos también. El Espanyol siempre será mi casa", comentó el pasado mes de abril en una entrevista en Mundo Deportivo, antes de medirse al cuadro barcelonés en La Cartuja.

Del conjunto catalán se marchó en 2020 para poner rumbo al Bayern Múnich a cambio de 9 millones, si bien en el conjunto alemán no gozó de la continuidad deseada (24 partidos en dos temporadas). Pero no por ello se arrepiente, dejando abierta la puerta a un regreso que ahora se alimenta, aunque no existen negociaciones entre clubes ni nada parecida.

"Era el momento adecuado. Me tocó estar dos años en Alemania, uno en Inglaterra y ahora de nuevo en España. Ojalá en el futuro me pueda juntar de nuevo con el Espanyol pues es el equipo de mi vida, el que me ha dado todo. No me arrepiento pues creo que tuve una oportunidad que no podía dejar escapar", explicó el centrocampista hace solo un par de meses.