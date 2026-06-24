El Betis ultima con el Sporting la operación redonda por Sergi Altimira

El club verdiblanco ha aceptado la nueva oferta de los lisboetas, que se acerca a sus pretensiones, y el centrocampista, antes reticente, ya ha dado su visto bueno para cerrar el pase

El traspaso de Sergi Altimira ha entrado en su recta final y el Betis se encuentra a un paso de firmar su primera gran venta en este mercado dentro del plazo establecido, es decir, antes del 30 de junio.

De ese modo, el Sporting Clube de Portugal ha subido su oferta en las últimas horas y el Betis ha dado su visto bueno, por lo que, tal y como asegura el conocido periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre clubes está a punto de cerrarse.

Así las cosas, el club verdiblanco ha aceptado la nueva propuesta de los 'Leones', que asciende a 18 millones más cuatro en variables por objetivos que se acercan a las pretensiones iniciales de los verdiblancos, fijadas en 25 millones de euros. Cabe recordar que la oferta anterior era de 14 millones más tres en bonus, por lo que lo ha aumentado de forma sustancial.

Altimira ha dado su visto bueno pese a preferir al Leipzig

La entente entre clubes cuenta con el respaldo de Sergi Altimira, que hasta ahora había estado reticente ante su predilección por poner rumbo a la Bundesliga en las filas del Leipzig, con el que ya tenía avanzadas sus condiciones.

Sin embargo, el ultimátum del Betis y la ausencia de una oferta convincente de los germanos, no dispuestos a alcanzar las cifras del Sporting, han propiciado que el de Cardedeu dé luz verde a su pase al José Alvalade.

Desde un principio, la planta noble heliopolitana le dejó claro a Altimira que lo venderían al menor postor y, como esperaban en La Palmera, ha sido el Sporting Clube, siempre con mayor predisposición, el que ha ido más en serio.

Altimira percibirá el 15% del montante final

Cabe recordar que el centrocampista y su entorno se reservaron en su llegada al Betis un 15% de una futura venta, por lo que percibirán cerca de tres millones de euros, alrededor de 2,7 kilos. Es decir, que el ingreso fijo del Betis ascenderá a un poco más de 15 millones, lo que supone una elevada plusvalía al pagar 1,8 millones por su compra al Getafe.

Esta operación, junto a la también avanzada de Deossa al Vasco de Gama pese al último intento de River Plate y lo obtenido por Nobel Mendy, traspasado al Rayo Vallecano, lo dejará cerca de cuadrar las cuentas de este ejercicio.

Con estas dos salidas a punto de consumarse, el Betis está siguiendo al pie de la letra la hoja de ruta trazada en la planificación, con ingresos suculentos por dos jugadores que no son considerados como importantes por el técnico chileno.