Altimira y Deossa lideran la transformación programada por Manu Fajardo en el Betis

La dirección deportiva planea una remodelación sustancial en el centro del campo si se producen las salidas programadas y posibles, hasta el punto de que solo tres futbolistas tienen garantizada su continuidad

En Heliópolis existe completa conciencia de que competir en Champions requiere una remodelación de la plantilla para ajustarla al nivel de exigencia de la máxima competición y Manu Fajardo está listo para una transformación que arrancará probablemente con las ventas de Sergi Altimira y Deossa.

Y es que si se producen las salidas que entran dentro de lo probable, el centro del campo liderará el lavado de cara del nuevo Betis más allá de las necesidades más perentorias, ahora mismo ubicadas en el carril zurdo y en la delantera.

Altimira y Deossa, los primeros en teoría, pero no los únicos

No en vano, la medular podría experimentar un cambio profundo en este verano, sobre todo en el apartado defensivo, pues ahora mismo ninguno de los activos actuales tiene garantizada su continuidad, pero también en el ofensivo, pues Giovani Lo Celso se encuentra en el mercado y saldrá si llega una oferta convincente.

A priori, solo están aseguradas la permanencia de Fornals e Isco, a la par que no se prevé el adiós precipitado de fichaje invernal Álvaro Fidalgo.

De este modo, con Sporting Club y Leipzig al acecho, Altimira debe ser el primero en dejar 'cash' en las arcas heliopolitanas, pero no el único, porque Nelson Deossa también se encuentra en el disparadero tras una primera campaña decepcionante y en la que no se ha adaptado a esta nueva etapa en Europa. River ya ofertó -fue rechazada- y tanto en Brasil como en México pugnan para que regrese al continente americano.

La incógnita trascendental de Amrabat

Además, también se escucharían ofertas llegado el caso por Marc Roca tras una campaña irregular, mientras que la gran incógnita en la media verdiblanca es si Amrabat volverá a enfundarse la elástica bética tras terminar su cesión, en la que ha alternado un rendimiento excelso con lesiones y situaciones que crearon ciertas dudas.

A Manu Fajardo y Pellegrini le gustaría contar de nuevo con el internacional marroquí, sin minutos en el debut de su selección en el Mundial, pero no a cualquier precio, pues al desembolso habría que sumar la alta ficha del pivote. Si el Fenerbahçe no ajustan sus exigencias, el Betis no realizará ningún exceso y planteará el centro del campo sin Amrabat. La llegada de un nuevo presidente en el club otomano propiciará que pronto empiecen los contactos para tantear el terreno y poner las cartas sobre la mesa.

Varias caras nuevas para la medular

Si finalmente no repite en La Cartuja, sumadas a las salidas programadas de Deossa y Altimira, más las otras posibles, el centro del campo experimentará un cambio radical y Manu Fajardo deberá firmar varias incorporaciones para dotar a la sala de máquinas de contundencia, recursos y enjundia para una temporada muy exigente con tres competiciones en liza y la oportunidad de codearse con los grandes de Europa.

Pellegrini, que no es amante de demasiados cambios, solo en el caso de que sean claramente para mejorar, espera que la remodelación se realice con sentido y calidad para que la transición sea rápida y fluida, porque en la 26/27 no habrá tiempo para adaptaciones ni demasiado margen de error, sobre todo en el Viejo Continente. El mercado será muy movido.