'Patata caliente' para el Betis con Facundo Bernal, entre los preferidos de Fajardo para la medular

El entorno del centrocampista charrúa no desmiente en ESTADIO Deportivo los movimientos verdiblancos ni tampoco la oferta anunciada en Brasil, y pone el balón en el tejado del Betis para consumar su salto a Europa

Al igual que ocurrió el pasado mercado, cuando en una fase llovieron los nombres de centrocampistas como reflejo de los movimientos realizados por Manu Fajardo, en los últimos días se ha producido una oleada de informaciones relacionadas con la profunda remodelación que planea a dirección deportiva en la zona ancha.

Además de Dani Ceballos, con el que negociará el Betis una vez se ha oficializado su desvinculación del Real Madrid, han aparecido nombres como el Cesare Casadei, del Torino, o el de Facundo Bernal, de Fluminense, que se suman a los desvelados en su momento por ESTADIO Deportivo, como Nicolas Raskin, del Glasgow Rangers, o Emiliano Martínez, de Palmeiras.

En Brasil anunciaron días atrás oferta bética por Bernal

Entre ellos, el que ha irrumpido con más fuerza ha sido el de Facundo Bernal, pivote uruguayo de 22 años que lleva tiempo en la agenda de la dirección deportiva y por el que se han producido nuevos movimientos en el presente mercado. De esa forma, el prestigioso medio brasileño Globo afirmó recientemente que el club heliopolitano ha presentado una oferta de alrededor 8,8 millones de euros a Fluminense, casi dos millones mayor de la que se anunció en la pasada ventana estival.

El Betis ha negado por vía interna que haya realizado una propuesta formal a Fluminense con esa cantidad, pero no esconde el vivo interés existente en el uruguayo, cuyo valor de mercado asciende actualmente a seis millones de euros tas una subida considerable de cuatro kilos en solo un año. Cabe apuntar que el 40% del pase pertenece a Defensor Sporting, razón por la que Flu tampoco puede bajar mucho su precio al llevarse solo de beneficio algo más de la mitad después de haber pagado 3,3 millones por el 60% del pase.

El círculo del futbolista remite directamente al Betis

ESTADIO Deportivo ha contactado con el entorno del medio oriundo de Montevideo y, aunque no ofrece muchos detalles al respecto, sí que pasa la 'patata caliente' al club verdiblanco dentro de los movimientos para su fichaje.

En este sentido, dicha fuente no desmiente a esta redacción ni los contactos con el Betis ni tampoco la oferta publicada en Brasil, y remite directamente al club verdiblanco, que tiene la pelota en su tejado al conocer las pretensiones de Flu y también el deseo del futbolista de dar el salto al fútbol europeo con el aliciente de poder disputar la Champions League.

Facundo Bernal, deseoso de dar ya el salto

En este sentido, Bernal, como ya ocurría el verano pasado, ve con buenos ojos recalar en La Palmera, si bien ahora se siente más preparado y considera que puede ser el momento idóneo. El montevideano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 en Fluminense, mas su mente está en salir en este verano si se dan las circunstancias.

Ahora mismo, Fajardo maneja varias opciones y está a la espera de que se consumen las ventas de Altimira y Deossa, muy encarriladas, y de la posibilidad de que haya más movimientos en el eje para dar pasos al frente dentro de una 'short list' cada vez más definida.