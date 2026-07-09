Bryan Zaragoza, una opción de caché para el Sevilla

Aunque viene de encadenar cesiones sin ofrecer su mejor nivel, el extremo malagueño mantiene un importante cartel y parecería a priori una vía complicada, aunque se apunta que el club de Nervión y el Alavés son los que más interés están mostrando

El Sevilla FC está centrado en la operación salida para poder seguir avanzando en su planificación. Un verano más, urge hacer caja con traspasos y se negocia para ello la venta de Akor Adams al Venezia, cuyo director deportivo, Filippo Antonelli, fue cazado por ESTADIO Deportivo a su llegada a la capital hispalense. El nigeriano es una de las grandes bazas sevillistas en este mercado. Pero también se frotan las manos en Nervión con Rubén Vargas, revalorizado en el Mundial. Además, tampoco se vería con malos ojos una salida de Ejuke e incluso Alfon González tiene la posibilidad de regresar al Celta de Vigo, lo que obliga a José Ignacio Navarro a moverse en busca de extremos, pues también dijeron ya adiós jugadores como Januzaj y Alexis Sánchez.

Así, el director deportivo blanquirrojo inició hace semanas contactos para el fichaje de Adrián Liso, que sigue sobre la mesa, con el Zaragoza cada vez más abierto a una cesión ante la falta de ofertas que colmen sus pretensiones, aunque son muchos los clubes interesados. Pero de manera paralela, en las últimas horas se ha apuntado el nombre de otro extremo zurdo de un caché mucho más elevado: Bryan Zaragoza.

Aún tiene tres años de contrato en el Bayern Múnich, donde no cuenta

Según informa Mundo Deportivo, el Sevilla FC y el Deportivo Alavés son los clubes que a día de hoy más se están moviendo para intentar hacerse con el habilidoso futbolista malagueño, que no cuenta para un Bayern Múnich donde sigue teniendo contrato en vigor hasta 2029. Después de dos cesiones en LaLiga, en las filas de Osasuna y Celta, el tres veces internacional absoluto español tampoco ha recuperado su mejor versión en la Roma, que ha descartado comprarlo, y volverá a salir al mercado con un valor cada vez más bajo (ahora es de 8 millones según la web especializada Transfermarkt).

Pese a ello, Bryan Zaragoza sigue teniendo cartel y, sobre todo, una ficha importante, por lo que se antoja complicado que el club de Nervión pueda afrontar una operación de ese tipo en sus actuales circunstancias económicas. Basta como ejemplo que hace un año aterrizó en Balaídos mediante una cesión que tuvo un coste de un millón, abonándole el club celeste dos millones de euros netos de salario y reservándose una opción de compra por otros 12 que podía ser obligatoria de haberse cumplido ciertas condiciones.

Sus números esta última campaña: irregular en el Celta y casi desaparecido en la Roma

Antes de que ello sucediese, sin embargo, el extremo andaluz hizo las maletas en enero para recalar en la Roma, que pagó otros millones por su préstamo. Pero si en tierras gallegas su rendimiento ya fue irregular, con dos tantos y cuatro asistencias en 26 partidos, en Italia el declive fue alarmante: seis partidos, la mitad como titular, un pase de gol y más de dos meses sin jugar en la recta final del curso, por decisión técnica primero y luego por una lesión.

A sus 24 años, en cualquier caso, Bryan Zaragoza se presenta como una alternativa sin duda atractiva para un Sevilla FC tan limitado, aunque hace tiempo que no exhibe el gran nivel con el que deslumbró con su estreno en Primera división en las filas del Granada. Fue en la 23/24, en la que firmó seis goles y dos asistencias en la primera vuelta, lo que llevó al Bayern Múnich a pagar en enero en torno a 13 millones por su fichaje.

Monchi también lo ha tanteado para su Espanyol

Pero en Alemania, el malagueño nunca tuvo oportunidades. Solo jugó siete partidos con el conjunto bávaro ese curso y al siguiente regresó por un curso a España, a cambio de 250.000 euros, de la mano de Osasuna, donde ya solo firmó una diana en 28 choques, aunque sí regaló a sus compañeros otras seis. Ahora, además, el Espanyol de Monchi también lo ha tenido en su agenda, aunque hace algún tiempo que enfrió esta opción y no ha vuelto a moverse por ella.

Una situación que no se resolverá pronto

No se espera, en cualquier caso, que el futuro de Bryan Zaragoza se vaya a resolver de forma inminente. De producirse, una nueva cesión sería la vía más probable, pero a buen seguro en el Allianz Arena apurarán para intentar cerrar su marcha de la forma más ventajosa posible en el plano económico. Pocas armas tienen en el Sánchez-Pizjuán para ello, pero José Ignacio Navarro, por si acaso, estaría atento.