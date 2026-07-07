El Zaragoza acelera la salida de Adrián Liso con el Sevilla al acecho: plazos y nuevas condiciones

En La Romareda asumen que tendrán que acceder a una cesión con opción de compra (seguramente voluntaria y no obligatoria) ante la ausencia de ofertas que se acerquen a los 3 millones que pedían por el extremo

La lesión de Alfon González, que se perderá la pretemporada y puede que hasta las tres primeras jornadas de LaLiga, ha dejado a Luis García Plaza prácticamente sin mimbres en los costados. Januzaj y Alexis Sánchez no han sido renovados; Rubén Vargas se encuentra en el Mundial y al mismo tiempo en la rampa de salida; y a Ejuke se le ha dado permiso para solucionar unos problemas burocráticos mientras se le mueve igualmente en el mercado (con cartel en Arabia Saudí). Así, apenas queda la aportación de laterales como Juanlu y Oso, por lo que resulta evidente que urge firmar extremos.

Para ello, hace algunas semanas que José Ignacio Navarro movió ficha por Adrián Liso, que ha regresado al Real Zaragoza tras su préstamo en el Getafe. En realidad son muchos los equipos que andan tras los pasos del joven futbolista aragonés, de 21 años, pero la entidad sevillista es de las que más interés ha puesto para intentar hacerse con sus servicios, dejando claro que no alcanzará los 3 millones de euros que ha venido exigiendo el club maño. En su lugar, ha planteado una cesión con opción de compra, asumiendo ya en La Romareda que no tendrán más remedio que aceptar esa vía, seguramente sin que la opción de compra sea siquiera obligatoria, como pretendían como mal menor.

Una salida necesaria en el Real Zaragoza

El director deportivo zaragocista, Lalo Arantegui, ya admitió semanas atrás que el extremo no puede seguir en el club tras el descenso. "Deportivamente, sería menos justo para él estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero no vamos a regalar jugadores. Esperamos encontrar una solución buena para todos", señaló. Pero lo que no dijo también es que su sueldo es inasumible y, por tanto, su marcha es obligada. Por ello, ya se han puesto plazos a su salida y se intentará que sea pronto.

La pretemporada del Real Zaragoza arrancará la próxima semana, concretamente el 16 de julio, con los reconocimientos médicos, quedando para el lunes 20 el primer entrenamiento. Pero según informa El Periódico de Aragón, tanto el club maño como los agentes del futbolista trabajan para acelerar las gestiones y que Adrián Liso no esté ya en el regreso al trabajo del equipo.

La opción de Italia y los principales rivales del Sevilla FC en LaLiga

En los próximos días, por tanto, puede haber novedades, apuntándose en este sentido que desde Nervión pueden dar un paso al frente en breve, aunque hay más clubes interesados, también en el extranjero. Sin embargo, juega a su favor del club sevillista el hecho de que el ex internacional sub 20 desea seguir en LaLiga, viendo como una segunda opción la Serie A italiana, donde le siguen Venezia, Parma, Genoa y Torino.

También ha habido ofertas concretas de sendos equipos de Bélgica y Países Bajos, pero el extremo zaragozano no quiere marcharse a dichos países. Tampoco a Grecia, donde ha sido relacionado con el Olympiacos de Mendilibar. En España, por su parte, también rechazo jugar en Segunda división con el Mallorca, siendo Rayo Vallecano y Levante los principales competidores del Sevilla FC, según el citado medio, pese a haber sido vinculado también con Elche, Osasuna o un Valencia que ya lo ha descartado.

Como el Getafe, todos quieren aprovechar la debilidad del Zaragoza, que ha trazado otro plan

Todo ello, sin olvidar al Getafe, que rechazó ejercer la opción de compra pactada el pasado verano, la cual ascendía a 3 millones de euros por el 50% del pase. En su lugar presentó una propuesta de entre 1 y 1,5 millones por un porcentaje superior, la cual fue rechazada por el Real Zaragoza, si bien en las últimas semanas ha aparcado el nombre del jugador maño.

Todos los clubes interesados son conscientes de la necesidad existente en La Romareda, de ahí que las propuestas no se acerquen ni de lejos a los 3 millones reclamados. Por ello, antes que malvender, asumen que la solución pasa por una cesión con opción de compra voluntaria (pagando algo por ella y haciéndose cargo de la ficha). Una vía que podría permitir la revalorización del jugador para poder conseguir los réditos esperados dentro del un año.