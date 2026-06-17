La oferta del Sevilla por Adrián Liso: el Zaragoza comienza a abrir la mano

El club de Nervión es el que más está apretando por el joven extremo aragonés, aunque existen dos ofertas firmes procedentes del extranjero y hay otros dos clubes bien colocados en España e Italia. Desde el Sánchez-Pizjuán habrían planteado la opción de una cesión

El Sevilla FC ya ha confirmado los fichajes a coste cero de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante. Aunque el límite salarial asfixia al club nervionense, que a día de hoy no podría inscribir a sus nuevos futbolistas si no se producen salidas, la realidad es que de momento está siendo uno de los más activos en un mercado en el que se buscan refuerzos en todas las líneas. Así, en los últimos días se viene avanzando en la posible incorporación del extremo Adrián Liso, con varias aristas aún, tanto por las pretensiones del Real Zaragoza como por la competencia existente.

Aunque son muchos los equipos que andan tras los pasos del joven futbolista aragonés, de 21 años, la entidad sevillista es la que más interés está poniendo y más está apretando para intentar llevarse el gato al agua. Pero no alcanzará los 3 millones de euros que pide el club maño, sin desprenderse la totalidad de sus derechos. De hecho, según informa El Periódico de Aragón, desde el Sánchez-Pizjuán han planteado una cesión.

Rayo Vallecano y Venezia toman posiciones

Esa misma fórmula sería la que persiguen los otros dos conjuntos mejor colocados, que serían el Rayo Vallecano y el Venezia italiano, dispuestos a pagar por el préstamo y firmar una opción de compra no obligatoria, aunque sin ofertas concretas aún. Y es que todos los interesados tratan de aprovechar la debilidad de un Zaragoza obligado a desprenderse de Adrián Liso tras su descenso a Primera RFEF, por mucho que su director deportivo, Lalo Arantegui, fuese tajante al asegura que no va a "regalar" a nadie.

Dos ofertas que no convencen a Adrián Liso: Países Bajos y Bélgica

De momento, las dos propuestas firmes que ha llegado a La Romareda proceden de un conjunto de Países Bajos y otro de Bélgica. Pero Adrián Liso es reacio a marcharse a ambos países. Además, en ambos casos tampoco se pasa de un préstamo remunerado asumiendo la totalidad de la ficha del jugador. Por ello, en la entidad maña comienzan a asumir que la cesión será la vías más probable para la salida de su canterano, si bien apretarán para conseguir una opción de compra obligatoria a final de curso.

Más pretendientes en LaLiga

Mientras tanto, el jugador ya ha dejado claro que prefiere seguir en LaLiga, donde también ha sido relacionado con el Levante y el Valencia, descartando en principio la opción del Mallorca tras su descenso. No hay que olvidar, además, que el Getafe tampoco ha tirado la toalla tras acogerlo cedido este último curso, aunque rechazó ejercer la opción de compra pactada el pasado verano, que ascendía a 3 millones de euros por el 50% del pase.

Según el citado medio, la oferta a la baja del club azulón fue en realidad de entre 1 y 1,5 millones por un porcentaje superior, la cual fue rechazada por un Zaragoza que exige justamente el valor de mercado que la web especializada Transfermarkt otorga al extremo. Los 31 partidos disputados la pasada campaña, en los que firmó 3 goles y 3 asistencias, le han colocado en el escaparate y la entidad aragonesa hará todo lo posible para aprovecharlo y ver aliviada su crítica situación.

Ya no descarta poner rumbo a Italia, donde le crecen las 'novias'

Pero si en España sin varios los clubes que pelean con el Sevilla FC por Adrián Liso, también en Italia comienza a multiplicarse los pretendientes y el futbolista comienza a ver también con buenos ojos un posible desembarco en la Serie A. Así, al citado interés del Venezia se suma el ya conocido del Parma, apuntándose también ahora un seguimiento por parte del Genoa y el Torino, así como del Olympiacos griego que dirige José Luis Mendilibar. Mucha competencia para un Sevilla FC con escaso poder económico que tendrá que hilar muy fino para poder hacerse con el zaragozano.