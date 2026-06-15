El Sevilla acelera para adelantarse a la competencia por Adrián Liso

El club de Nervión ha intensificado las negociaciones en las últimas horas para intentar hacerse con el joven extremo del Real Zaragoza, una vez que la opción preferente del Getafe para quedárselo en propiedad ya ha vencido

El Sevilla FC se mueve en un mercado de fichaje de nuevo realmente complicado dadas sus limitaciones económicas. De hecho, a día de hoy ni siquiera puede inscribir a los dos refuerzos ya cerrados (Jon Guridi y Juan Iglesias), a la espera que Arouna Sangante se convierta en el siguiente y se aclare la situación con Patrik Mercado, que deberá someterse a un examen médico tras su grave lesión. Tampoco podría ser registrado en LaLiga, además, Alexis Sánchez, con el que se negocia su renovación.

Se buscan fichajes en casi todas las líneas

Así, la prioridad está puesta en la portería, entre el sueño de ver de vuelta a Vlachodimos y la opción de Diego Conde. Pero al mismo tiempo, José Ignacio Navarro sigue avanzando en otros frente de la mano de un Luis García Plaza implicado en la planificación. Sin capacidad financiera, los jugadores a coste cero volverán a predominar, encajando en ese perfil el interés por el centrocampista Pablo Martínez, del Levante. Pero también se avanza en otro frente que sí obligará a rascarse el bolsillo, como es el caso de Adrián Liso.

Ante la salida de Januzaj y las posibles ventas de Rubén Vargas o Ejuke, el Sevilla FC ha puesto sus ojos en el extremo zurdo aragonés de 21 años, buscando tanto rendimiento deportivo como una posible revalorización que permita generar una futura plusvalía. Pero existe una importante competencia. Por ello, según informa el periodista Matteo Moretto, desde Nervión han apretado en las últimas horas para tratar de tomar la delantera en esta carrera por un jugador que es propiedad del Real Zaragoza, donde tiene contrato hasta 2029.

La oferta a la baja del Getafe y la postura del Zaragoza

Esta última campaña, no obstante, Adrián Liso ha militado como cedido en el Getafe, donde ha participado en 31 encuentros (1.801 minutos en total) y ha anotado tres goles, dos de ellos en su visita al Sánchez-Pizjuán, para dar la victoria a los azulones por 1-2. Por ello, José Bordalás ha pedido su continuidad, pero el club madrileño, en lugar de ejecutar la opción de compra de 3 millones por el 50% del pase que pactó el pasado verano, ha ofertado a la baja. Concretamente, pretende pagar la mitad: 1,5 millones.

En la entidad mañana, sin embargo, han rechazado la tentativa de Ángel Torres e insisten en la valoración fijada hace ahora un año como precio de salida, apuntándose que solo estarían dispuestos en principio a flexibilizar el porcentaje que se quedarían para asegurarse que la ganancia pueda ser mayor dentro en un futuro. "No regalaremos a nadie", adelantó al respecto su director deportivo, Lalo Arantegui.

La lista de ''novias' de Adrián Liso, que quiere seguir en laLiga

Pero todos los interesados quieren aprovechar la situación de un Zaragoza que ha descendido a Primera RFEF y necesita vender, por lo que será difícil que alguno llegue a la referida cantidad. Además del Sevilla FC, el extremo está en la agenda del recién descendido Mallorca, así como de Rayo Vallecano, Valencia Levante y un Getafe que no tira la toalla, aunque ya no dispone de su opción preferente, según indica Onda Cero, y también atraviesa una complicada situación económica al no concretarse el traspaso de Uche al Crystal Palace.

Fuera de España, hay también clubes pendientes de Adrián Liso en Países Bajos, Grecia e Italia, donde ha sido relacionado con Parma y Venezia. Pero el zaragozano tiene como prioridad seguir en LaLiga y el club sevillista trata de intensificar las negociaciones para ser quien se lleve el gato al agua.